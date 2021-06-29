Fred, gol e alento a Abel Hernández: veja os bastidores do empate do Fluminense

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 com o Corinthians, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E, nesta terça-feira, o vídeo de bastidores divulgado pela FluTV mostra o clima dos jogadores no vestiário de São Januário, uma presença especial e um alento de Roger Machado a Abel Hernández após o fim da partida.

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Quem apareceu no vestiário foi o atacante Fred. Poupado da partida, ele foi até São Januário para dar uma força aos companheiros. No discurso antes de o time entrar em campo, Roger Machado pediu regularidade e recuperar os pontos deixados pelo caminho.

O clima dos jogadores após a partida mostrou a sensação de que o resultado acabou não sendo tão positivo. Sobre o gol de empate, os dois personagens comentaram o lance que garantiu o ponto ao Fluminense.

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O Flu agora soma 10 pontos em sete jogos no Brasileirão. Nesta quarta-feira, a equipe terá o Athletico-PR pela frente em Volta Redonda. No discurso pós-jogo, Roger começou falando diretamente para Abel Herández, que foi expulso.