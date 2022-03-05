Fred exalta trajetória do Fluminense em título e garante: 'Vamos entrar para ganhar tudo'

Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, o atacante Fred não esteve em campo na vitória por 4 a 0 sobre o Resende, mas foi até o Estádio Raulino de Oliveira para receber o troféu da Taça Guanabara ao lado de Luccas Claro. Em entrevista à FluTV, o jogador celebrou o momento e exaltou a caminhada do time até a taça.- Certeza que vai ser o primeiro de muitos. Do jeito que estamos trabalhando e plantando há alguns anos, somos merecedores de desfrutar disso. Daqui a alguns dias tem final na Libertadores e pouco tempo depois a decisão no Carioca. Vamos entrar para ganhar tudo - afirmou o jogador.
Fred segue em recuperação de uma lesão no músculo anterior da coxa direita. Ele se machucou ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 1 do Tricolor das sobre o Millionarios pela Libertadores, em Bogotá. Ainda não há previsão de retorno, mas a tendência é que no final deste mês ele possa estar disponível.
O Fluminense faturou a Taça Guanabara pela 11ª vez na história e chega a 11 vitórias consecutivas na temporada. Na próxima quarta-feira, o Tricolor inicia a terceira fase da Libertadores diante do Olímpia (PAR), no Estádio Nilton Santos, às 21h30.