Fred exalta trajetória do Fluminense em título e garante: 'Vamos entrar para ganhar tudo'

Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, o atacante Fred não esteve em campo na vitória por 4 a 0 sobre o Resende, mas foi até o Estádio Raulino de Oliveira para receber o troféu da Taça Guanabara ao lado de Luccas Claro. Em entrevista à FluTV, o jogador celebrou o momento e exaltou a caminhada do time até a taça.- Certeza que vai ser o primeiro de muitos. Do jeito que estamos trabalhando e plantando há alguns anos, somos merecedores de desfrutar disso. Daqui a alguns dias tem final na Libertadores e pouco tempo depois a decisão no Carioca. Vamos entrar para ganhar tudo - afirmou o jogador.