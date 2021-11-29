Fred e Marlon desabafam em redes sociais sobre arbitragem na derrota do Fluminense para o Atlético

A irritação com a arbitragem não passou batido por outros jogadores do Fluminense após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo (28), em jogo valido pela 36ª rodada do Brasileiro. O atacante Fred e o lateral Marlon se manifestaram sobre o pênalti polêmico marcado para o Galo. O camisa 9 divulgou a imagem de um árbitro de olhos vendados com o rosto na direção da cabine do VAR. Além disto, afirmou: "Brasil sil sil".

O lateral Marlon publicou a foto em um story do seu Instagram com a seguinte legenda:

"É assim mesmo!!! Quem sai prejudicado são aqueles que trabalham e se preparam, sendo sabotados por pessoas despreparadas! - escreveu o lateral-esquerdo.

O Fluminense segue com 51 pontos na sétima colocação do Brasileiro. No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 37ª rodada da competição.