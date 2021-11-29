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Fred e Marlon desabafam em redes sociais sobre arbitragem na derrota do Fluminense para o Atlético

Pelo Instagram, camisa 9 publica imagem de um árbitro com os olhos vendados observando o vídeo. Já Marlon detona: 'Quem sai prejudicado são os que trabalham'...

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 21:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 21:33
A irritação com a arbitragem não passou batido por outros jogadores do Fluminense após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo (28), em jogo valido pela 36ª rodada do Brasileiro. O atacante Fred e o lateral Marlon se manifestaram sobre o pênalti polêmico marcado para o Galo. O camisa 9 divulgou a imagem de um árbitro de olhos vendados com o rosto na direção da cabine do VAR. Além disto, afirmou: "Brasil sil sil".
O lateral Marlon publicou a foto em um story do seu Instagram com a seguinte legenda:
"É assim mesmo!!! Quem sai prejudicado são aqueles que trabalham e se preparam, sendo sabotados por pessoas despreparadas! - escreveu o lateral-esquerdo.
O Fluminense segue com 51 pontos na sétima colocação do Brasileiro. No próximo domingo, o Fluminense enfrenta o Bahia, às 16h, na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 37ª rodada da competição.
Crédito: 'Quemsaiprejudicadosãoaquelesquetrabalhamesepreparam,sendosabotadosporpessoasdespreparadas',disseMarlon(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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