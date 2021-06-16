Fred, do Fluminense, visita e parabeniza o Maracanã pelo aniversário: 'Maior palco do mundo'

> Relembre os momentos mais importantes de Fred pelo Fluminense - Fala, galera. Aqui é o Fred, estou gravando o vídeo para parabenizar o maior palco do mundo, onde eu tenho o privilégio de poder desfrutar até hoje, poder fazer gols e fazer o que eu mais amo que é jogar futebol. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade, que era um sonho de infância em poder jogar e hoje eu sinto o Maracanã como a minha casa - disse Fred, através das redes sociais do Fluminense.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! O atacante ainda tentou escolher os três gols mais especiais feitos por ele no Maracanã. No entanto, Fred se lembrou de seis gols, incluindo os dois marcados pela Seleção Brasileira na final da Copa das Confederações.> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro- Os dois da minha estreia, que vale contar um só como pacote, foi a minha estreia no Fluminense no Maraca. Teve contra o Botafogo também que eu fiz de voleio. Também teve o da minha volta, contra o Vasco, em 2020. Os dois gols na final da Copa das Confederações foram especiais.