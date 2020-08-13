Fred, do Fluminense, tem constatada lesão na coxa direita

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O Fluminense, novamente, não poderá contar com Fred. Após a partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, atacante realizou exames nesta quinta-feira e foi constatada uma lesão na coxa direita. O atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube.

O camisa 9 foi substituído ainda no primeiro tempo no Maracanã se queixando de dores, dando lugar a Marcos Paulo. Foi o primeiro jogo de Fred como titular desde a semifinal da Taça Rio contra o Botafogo, há mais de um mês.