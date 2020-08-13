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futebol

Fred, do Fluminense, tem constatada lesão na coxa direita

Atacante foi substituído da partida contra o Palmeiras, na última quarta-feira, com dores e deve desfalcar o Tricolor por problema físico...

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 18:58
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
O Fluminense, novamente, não poderá contar com Fred. Após a partida contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, atacante realizou exames nesta quinta-feira e foi constatada uma lesão na coxa direita. O atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico do clube.
O camisa 9 foi substituído ainda no primeiro tempo no Maracanã se queixando de dores, dando lugar a Marcos Paulo. Foi o primeiro jogo de Fred como titular desde a semifinal da Taça Rio contra o Botafogo, há mais de um mês.
É a segunda lesão de Fred desde o retorno ao Fluminense. Antes, ele havia sentido dores no pé e passado por uma cirurgia no olho esquerdo, retornando aos gramados apenas na partida contra o Grêmio, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

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