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Fred, do Fluminense, se iguala a Romário como o maior artilheiro da história da Copa do Brasil

Jogador marcou o gol do Tricolor na partida diante do Atlético-MG, pela ida das quartas de final da competição, no Rio de Janeiro...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 22:29

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 22:29
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Vai te pegar. Mais uma vez. O atacante Fred alcançou mais uma importante marca na carreira, nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. Aos 37 anos, o jogador se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, se igualando a Romário com 36 gols. O camisa 9 marcou o gol do Fluminense no jogo contra o Atlético-MG, pela partida de ida das quartas de final da competição.
+ Gestão Mário Bittencourt chega a 28 reforços e cinco técnicos no Fluminense; veja a lista
No ranking, Fred é o único ainda em atividade. Além dos dois no topo, Viola (29 gols), Oséas e Paulo Nunes (28 gols cada) e Dodô (26 gols) completam as posições seguintes. Este foi o 53º jogo do centroavante na Copa do Brasil, sendo 32 deles pelo Tricolor, onde balançou a rede 20 vezes.
Na atual temporada, Fred tem 30 jogos e 17 gols marcados, o artilheiro do time. Na partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, na segunda-feira, o atacante já havia igualado Romário como segundo maior artilheiro da competição, com 154 gols. O líder do ranking é Roberto Dinamite, com 190 gols marcados. Fred já era o artilheiro da era dos pontos corridos (desde 2003).
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​Esse é só mais um recorde conquistado por Fred desde que voltou ao Fluminense. Na eliminação da equipe na Libertadores, ele se tornou o jogador que mais defendeu o Flu na competição, se igualando a Thiago Neves com 28 jogos, além do segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio ao lado de Palhinha, com 24 gols.
No total com a camisa tricolor são 195 bolas na rede, o que o tornou o segundo maior artilheiro da história do clube atrás de Valdo, com 319.

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