Fred, do Fluminense, se iguala a Romário como o maior artilheiro da história da Copa do Brasil

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Vai te pegar. Mais uma vez. O atacante Fred alcançou mais uma importante marca na carreira, nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. Aos 37 anos, o jogador se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Brasil, se igualando a Romário com 36 gols. O camisa 9 marcou o gol do Fluminense no jogo contra o Atlético-MG, pela partida de ida das quartas de final da competição.

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No ranking, Fred é o único ainda em atividade. Além dos dois no topo, Viola (29 gols), Oséas e Paulo Nunes (28 gols cada) e Dodô (26 gols) completam as posições seguintes. Este foi o 53º jogo do centroavante na Copa do Brasil, sendo 32 deles pelo Tricolor, onde balançou a rede 20 vezes.

Na atual temporada, Fred tem 30 jogos e 17 gols marcados, o artilheiro do time. Na partida contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, na segunda-feira, o atacante já havia igualado Romário como segundo maior artilheiro da competição, com 154 gols. O líder do ranking é Roberto Dinamite, com 190 gols marcados. Fred já era o artilheiro da era dos pontos corridos (desde 2003).

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​Esse é só mais um recorde conquistado por Fred desde que voltou ao Fluminense. Na eliminação da equipe na Libertadores, ele se tornou o jogador que mais defendeu o Flu na competição, se igualando a Thiago Neves com 28 jogos, além do segundo maior artilheiro brasileiro na história do torneio ao lado de Palhinha, com 24 gols.