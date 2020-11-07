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Fred diz ter sonho de levar filho na torcida do Fluminense: 'Vai marcar para sempre'

Jogador comentou em uma publicação do clube no Instagram e recebeu convite de Marcão para se juntar aos tricolores...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 15:04

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:04

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O atacante Fred não esconde seu amor pelo Fluminense desde a primeira passagem pelo clube. Em comentário na página do Tricolor no Instagram em postagem com uma festa no Maracanã, o jogador afirmou ter como sonho levar seu filho no meio da torcida para marcar a vida do garoto.
- Meu sonho é levar meu filho aí dentro desse tumulto e sair pulando com ele. Vai marcar para sempre a vida do moleque - escreveu Fred.
Quem respondeu foi o treinador do time sub-23 e ídolo do Flu, Marcão. Ele fez o convite para que o camisa 9 se junte à festa.
- Dom, vamos juntar a rapaziada e descer a rampa juntos, mano. Bom demais - disse.
Fred retornou ao Fluminense no meio deste ano, durante a paralisação da pandemia. Ter o atacante de volta era um dos sonhos do Tricolor e promessa de Mário Bittencourt. O centroavante marcou dois gols em 15 jogos.

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