Fred diz que 'maior sonho' é levar o Fluminense à Libertadores e ressalta liderança em ausência de Marcão

Fred vê o Fluminense com boas chances de voltar a disputar a competição continental Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Destaque na última rodada de 2020, Fred foi o primeiro jogador do Fluminense a conceder entrevista coletiva em 2021, no CT Carlos Castilho. A equipe encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o clássico com o Flamengo, na quarta, no Maracanã. Além da rivalidade, o Flu precisa da vitória para voltar à briga por uma vaga na Libertadores. Segundo o atacante, que coloca este como seu principal objetivo, voltar a disputar a competição continental é bem possível para o Tricolor.

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- Meu maior sonho é levar o Flu para a Libertadores. Se não me engano, são oito anos que a gente não vai. É um objetivo palpável, é possível. É o maior objetivo que tenho aqui hoje. Posso contribuir com os gols também, é o meu papel. Se acontecer esses gols, e eu me aproximar mais dos artilheiros, não tenho essa motivação, mas vai ser bom porque posso ajudar o Fluminense e vai ser bom para todos os lados - afirmou Fred.

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Para o clássico no Maracanã, às 21h30, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense terá apenas Nino como desfalque em campo. No entanto, o time também não poderá contar com o técnico Marcão, que testou positivo para Covid-19. Quem comandará a equipe é Ailton Ferreira, que atualmente está no Sub-23. Fred lamentou a ausência do comandante tricolor e ressaltou a importância das lideranças do elenco neste momento.

- Péssimo, né?! Quando eu pisei no CT ontem, a 1ª notícia que eu recebi foi essa bomba para gente. O Marcão é um cara que desde que assumiu tem orientado bastante, tem falado, tem colocado as características dele, tentando manter algo que foi construído pelo Odair também. A gente perde essa liderança, essa referência ali fora. O bom que a gente tem o Ailton, que a gente já tem intimidade, já sabe também... Tem um linguajar, é a mesma coisa que se fosse o Marcão. Mas sem dúvida alguma, é uma perda muito grande o Marcão para gente. Conversei com os jogadores que a gente vai ter que liderar um pouco a mais também, nos setores de campo, de defesa, meio de campo e ataque... Liderar um pouco mais, falar um pouco mais, para gente não perder tanto esse fator liderança que o Marcão deixou - disse.O Fluminense vem de três jogos sem vencer desde a saída de Odair Hellmann para os Emirados Árabes. São duas derrotas e um empate até o momento, deixando o Tricolor em sétimo lugar na tabela, com 40 pontos. Fred analisou as chances do Flu contra o rival mais forte do Rio de Janeiro atualmente e ainda falou sobre a melhora nas últimas partidas, especialmente contra o São Paulo, quando foi o melhor em campo.

- Vai ser um clássico difícil. Enxergo pontos que podemos nos sobressair. A gente sabe que podemos fazer um grande jogo e sair vitorioso. O que podemos fazer é ter humildade, defender bem. E quando tiver a bola, se impor ao máximo possível para sairmos vitoriosos. O que precisamos é quebrar essa sequência ruim, com um bom resultado. Precisamos da vitória. Quando olhamos para cima, vemos que a Copa do Brasil e Libertadores, poder virar um G-7 ou G-8. O clássico de amanhã vai ser muito difícil para a gente. Mas precisamos pontuar - comentou o jogador.