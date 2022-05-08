Fred destaca qualidades do Palmeiras e vê empate justo para o Fluminense

O Fluminense lutou na reta final, mas ficou no empate com o Palmeiras neste domingo, conquistando os primeiros pontos da história no Allianz Parque. Após o confronto, o atacante Fred analisou como positivo e justo o placar de 1 a 1. O jogador entrou no segundo tempo, pouco antes de Germán Cano deixar tudo igual.- A gente tentou vir aqui para ganhar o jogo. Acabou que em uma jogada típica deles, com Scarpa pela direita, deram uma porrada lá para dentro. Eles colocam muita gente. Colocaram o centroavante também. Depois continuamos no jogo buscando o empate. Nosso melhor momento foi nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. Acho que foi um resultado justo para as duas equipes - disse o jogador à TV Globo.