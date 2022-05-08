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futebol

Fred destaca qualidades do Palmeiras e vê empate justo para o Fluminense

Atacante falou sobre a jogada do gol dos donos da casa; Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 18:30
O Fluminense lutou na reta final, mas ficou no empate com o Palmeiras neste domingo, conquistando os primeiros pontos da história no Allianz Parque. Após o confronto, o atacante Fred analisou como positivo e justo o placar de 1 a 1. O jogador entrou no segundo tempo, pouco antes de Germán Cano deixar tudo igual.- A gente tentou vir aqui para ganhar o jogo. Acabou que em uma jogada típica deles, com Scarpa pela direita, deram uma porrada lá para dentro. Eles colocam muita gente. Colocaram o centroavante também. Depois continuamos no jogo buscando o empate. Nosso melhor momento foi nos 15 primeiros minutos do segundo tempo. Acho que foi um resultado justo para as duas equipes - disse o jogador à TV Globo.
Veja a tabela da Série A do Brasileirão
Com o resultado, o Fluminense fica em 15º lugar na tabela do Brasileirão, com cinco pontos em cinco jogos. Na próxima quarta-feira, vira a chave para o confronto de volta da Copa do Brasil contra o Vila Nova. O duelo no Serra Dourada será às 21h30.
Crédito: FredentrounosegundotempodapartidadoFluminensediantedoPalmeiras(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

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