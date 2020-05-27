Fred deixa bigode para reprise do tetra e convoca torcida do Flu

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O atacante Fred mudou o visual e convocou a torcida do Fluminense para assistir a reprise do jogo contra o Palmeiras que deu ao time carioca o tetracampeonato brasileiro de 2012. A transmissão será neste domingo, na TV Globo, às 16h. O camisa 9 foi o grande nome da campanha e marcou dois gols na vitória por 3 a 2.

- Galera, a TV Globo vai passar a reprise do campeonato brasileiro de 2012, que fomos campeões. E eu já estou como? Bigode, fera. Recordar é viver. Tricolor, deixa o bigodão aí. Só até domingo. Vai que eu meto dois gols e a gente é campeão... Sei lá - brincou.