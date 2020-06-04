Fred chega a São Paulo após superar lamaçal, neblina e fusca enguiçado

O terceiro dia do Tour do Fred foi longo. O centroavante do Fluminense varou a madrugada ao pedalar mais de 175 km em 12 horas e chegou a Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Esta será a última parada antes de o jogador seguir para o Estado do Rio de Janeiro. No total, ele já percorreu 490 km em três dias. O total é de 600 km.
Logo no início do trajeto, quando saiu de Caxambu, no interior de Minas Gerais, Fred encarou um lamaçal na estrada que impediu os carros com a equipe de apoio de seguirem ele e Jefferson Souza, seu preparador físico. Eles tiveram que seguir sozinhos por um pedaço do caminho.
A noite, na Estrada Real, Fred foi parado por uma família para tirar fotos. Quando eles iam embora, o fusca enguiçou e o atacante ajudou a empurrar o veículo.
Outros torcedores também aguardavam o jogador na cidade de Passa Quatro, ainda no território mineiro. Foi recepcionado aos gritos de "o Fred vai te pegar". Neste caso, o camisa 9 se mostrou preocupado com a aglomeração e pediu organização para atender um a um. Fred optou por um caminho alternativo justamente para evitar que muitas pessoas o esperassem pela rota.
Fred chegou às 2h15 em Guaratinguetá após descer a serra e cruzar o limite estadual entre Minas Gerais e São Paulo no meio do frio e da neblina. Um fisioterapeuta do Fluminense o aguardava na cidade para ajudar na recuperação. O destino final é o CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.Fred atende torcedor na estrada (Foto: Gustavo Lovalho/Sense Bike)E MAIS:Em desafio de bike até o Rio, Fred empurra Fusca enguiçado; assistaCOLUNA DE VÍDEO: Os recordes que Fred ainda pode alcançar no TricolorNo Fluminense, Fred reencontrará cinco ex-companheiros; veja númerosPrimeiras doações de Fred começam a chegar à sede do Fluminense E MAIS: