Fred chega a São Paulo após superar lamaçal, neblina e fusca enguiçado

Crédito: Gustavo Lovalho/Sense Bike

O terceiro dia do Tour do Fred foi longo. O centroavante do Fluminense varou a madrugada ao pedalar mais de 175 km em 12 horas e chegou a Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Esta será a última parada antes de o jogador seguir para o Estado do Rio de Janeiro. No total, ele já percorreu 490 km em três dias. O total é de 600 km.

Logo no início do trajeto, quando saiu de Caxambu, no interior de Minas Gerais, Fred encarou um lamaçal na estrada que impediu os carros com a equipe de apoio de seguirem ele e Jefferson Souza, seu preparador físico. Eles tiveram que seguir sozinhos por um pedaço do caminho.

A noite, na Estrada Real, Fred foi parado por uma família para tirar fotos. Quando eles iam embora, o fusca enguiçou e o atacante ajudou a empurrar o veículo.

Outros torcedores também aguardavam o jogador na cidade de Passa Quatro, ainda no território mineiro. Foi recepcionado aos gritos de "o Fred vai te pegar". Neste caso, o camisa 9 se mostrou preocupado com a aglomeração e pediu organização para atender um a um. Fred optou por um caminho alternativo justamente para evitar que muitas pessoas o esperassem pela rota.