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Fred celebra e promete dar 'a vida até o fim' pelo Fluminense; jogadores exaltam superação em vitória

Gabriel Teixeira, David Braz, Nino, Calegari e Martinelli também fizeram postagens nas redes sociais exaltando a primeira vitória do Tricolor na competição...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 14:41
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Em noite de muitas emoções, o Fluminense saiu da Colômbia com os três pontos na bagagem. Nas redes sociais, os jogadores comemoram a primeira vitória na Libertadores, por 2 a 1 sobre o Santa Fe, e destacaram a superação do grupo em Armênia. Personagem e herói da noite, o atacante Fred exaltou o carinho dos torcedores para celebrar a marca: ele se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 185 gols.
> Relembre os gols mais importantes de Fred pelo Fluminense
- Mais uma marca especial aqui no Fluminense, que me enche de orgulho e de satisfação! Sou grato a Deus por me abençoar com momentos como esse vividos aqui na minha casa, ao lado de todos os tricolores, que sempre me tratam com tanto amor. Amo vocês e darei minha vida até o fim por este clube - escreveu o camisa 9 no Instagram.
Veja a tabela da LibertadoresVeja a seguir as postagens dos jogadores:

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