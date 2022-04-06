Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Frankfurt x Barcelona: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa
futebol

Frankfurt x Barcelona: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Equipe comandada por Xavi chega com moral na disputa por uma vaga na semifinal da competição europeia
...
LanceNet

06 abr 2022 às 12:21

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 12:21

Nesta quinta-feira, o Barcelona visita o Frankfurt pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa. Em grande fase na temporada, a equipe blaugrana chega com moral para o duelo. O confronto, no Deutsche Bank Park, está marcado para às 16h.NA FASE ANTERIORNas oitavas de final da Liga Europa, o Frankfurt eliminou o Real Betis, vencendo o confronto de ida fora de casa e empatando na volta. Enquanto o Barcelona passou pelo Galatasaray, vencendo por 2 a 1 de virada.
> Barcelona ganha desfalque de última hora contra Frankfurt
BARÇA EMBALADO!O Barcelona vive uma grande fase na temporada. Com a chegada das novas contratações e com o trabalho de Xavi, a equipe embalou e está há 13 partidas invictas, sendo dez vitórias e três empates neste período. #FICHA TÉCNICAFrankfurt x Barcelona
Data e horário: 07/04/2022, às 16hLocal: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FRANKFURT (Técnico: Oliver Glasner)Trapp; Lucas Melo, Hinteregger e N´Dicka; Jakic, Sow, Kostic e Knauff; Maury, Kamada e Lindstrom.
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Ronald Araújo, Eric García, Piqué e Jordi Alba; Busquets, De Jong e Pedri; Dembélé, Aubameyang e Ferrán Torres.
Crédito: Frankfurt e Barcelona duelam nesta quinta-feira pela Liga Europa (Foto: PAU BARRENA/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados