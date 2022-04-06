Frankfurt x Barcelona: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Barcelona visita o Frankfurt pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa. Em grande fase na temporada, a equipe blaugrana chega com moral para o duelo. O confronto, no Deutsche Bank Park, está marcado para às 16h.NA FASE ANTERIORNas oitavas de final da Liga Europa, o Frankfurt eliminou o Real Betis, vencendo o confronto de ida fora de casa e empatando na volta. Enquanto o Barcelona passou pelo Galatasaray, vencendo por 2 a 1 de virada.
BARÇA EMBALADO!O Barcelona vive uma grande fase na temporada. Com a chegada das novas contratações e com o trabalho de Xavi, a equipe embalou e está há 13 partidas invictas, sendo dez vitórias e três empates neste período. #FICHA TÉCNICAFrankfurt x Barcelona
Data e horário: 07/04/2022, às 16hLocal: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FRANKFURT (Técnico: Oliver Glasner)Trapp; Lucas Melo, Hinteregger e N´Dicka; Jakic, Sow, Kostic e Knauff; Maury, Kamada e Lindstrom.
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Ronald Araújo, Eric García, Piqué e Jordi Alba; Busquets, De Jong e Pedri; Dembélé, Aubameyang e Ferrán Torres.