futebol

Frankfurt elimina o Barcelona e avança à semifinal da Liga Europa

Com aula defensiva, equipe alemã leva a melhor por 3 a 2 e faz 4 a 3 no agregado...
LanceNet

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:12

O Eintracht Frankfurt conquistou a classificação para a semifinal da Liga Europa. Com uma grande atuação durante a maior parte do jogo e um sufoco na reta final, o time alemão bateu o Barcelona por 3 a 2 na tarde desta quinta-feira, no Camp Nou, em Barcelona (ESP), e totalizou 4 a 3 no agregado. Na próxima fase, os comandados de Oliver Glasner encaram o West Ham.
Os gols da vitória foram marcados por Kostic (duas vezes) e Santos Borré. Busquets descontou no final do jogo para os espanhóis, e Depay diminuiu de pênalti nos acréscimos. Como a primeira partida havia terminado em empate de 1 a 1, o time que vencesse por qualquer placar avançaria.
O resultado coloca o Frankfurt de volta na semifinal da Liga Europa três anos após a eliminação para o Chelsea, em 2018/19. O clube busca seu segundo título internacional na história. A primeira foi em 1980.
A equipe alemã deu uma aula defensiva e acabou com as chances dos comandados de Xavi. O placar foi aberto logo aos três minutos, com Kostic, após pênalti cometido por Eric García.> Confira a tabela e a classificação da Liga Europa
BUSQUETS INSISTE E BARÇA PERDE CHANCE
O Barcelona melhorou na segunda etapa e encontrou brechas para furar o muro alemão. Busquets teve um gol anulado corretamente pelo VAR. Mas insistiu e chegou ao objetivo. Nos acréscimos, Ndica faz a falta em cima de L. De Jong e a arbitragem marcou o pênalti, bem cobrado por Depay.
