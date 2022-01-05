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Franceses rejeitam proposta do Palmeiras por novo empréstimo do volante Danilo Barbosa

Nice quer que Verdão cumpra opção de compra definitiva estabelecida em contrato...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 13:43

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 13:43

O Nice, da França, recusou a investida do Palmeiras para prorrogar o empréstimo do volante Danilo Barbosa. O clube francês quer que o Verdão cumpra o acordo pela compra definitiva estabelecida no acordo inicial.Conforme o LANCE! revelou, a permanência de Danilo Barbosa no plantel alviverde para esta temporada é uma exigência do técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica.
O L! apurou que o gerente de futebol palmeirense, Anderson Barros, deve fazer mais uma proposta para prorrogar o empréstimo do volante pelo menos até o meio do ano, fazendo assim com que o atleta pelo menos fique à disposição para a disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes Unidos.
Mas o staff do jogador não acredita que as negociações para um novo empréstimo avancem.
O vínculo do atleta com o Palmeiras terminou no dia 31 de dezembro. No acordo original entre as partes, o Verdão tinha que comunicar até o final do ano a intenção em ficar em definitivo com o volante. O preço firmado foi de 6,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões).
Mas o Palmeiras tem outros planos. Conforme o L! apurou, a diretoria não quer gastar tanto dinheiro com um jogador que supostamente não se firmou. Danilo Barbosa disputou ao todo 30 jogos e marcou um gol em sua passagem pelo Verdão.
O problema é que Danilo Barbosa ganhou a confiança de Abel. O jogador, por exemplo, atuou nas duas finais de Copa Libertadores vencidas pelo Verdão no ano passado e em outras decisões do clube sob o comando do treinador português.Por isso, Abel exigiu que a situação de Danilo Barbosa fosse resolvida. E a saída do Palmeiras é forçar a prorrogação do empréstimo.
Danilo Barbosa foi uma das ausências na reapresentação palmeirense desta manhã, na Academia de Futebol. Além dele, outros nomes campeões da Libertadores deixaram o clube, como o volante Felipe Melo e o atacante Willian. Outros, como o atacante Luiz Adriano, o meia Lucas Lima e o lateral-esquerdo Victor Luís, que ainda possuem vínculo com o Verdão, estão fora dos planos.
O Verdão tem até o dia 24 de janeiro para definir a lista de inscritos no Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos. A estreia será no dia 8, na semifinal, quando enfrenta o vencedor de Al-Ahly (Egito) e Monterrey (México).
+ CONFIRA O CAMINHO DO PALMEIRAS NO MUNDIAL DE CLUBES
Crédito: DaniloBarbosarealizandoatividadesfísicasnaAcademiadeFutebol(Foto:TVPalmeiras/Reprodução

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