Frágil na defesa e pobre no ataque, Vasco é derrotado pelo Avaí e segue travado na Série B do Brasileirão

O Vasco foi à Ressacada, nesta segunda-feira, para recuperar os pontos deixados para trás na minimamente polêmica partida contra o Brasil-RS. Mas o que se viu foi um time com erros defensivos elementares e com criação pouco eficiente. Como resultado, derrota para o Avaí por 3 a 1. Era confronto direto, e o Leão sobe posições enquanto o Cruz-Maltino fica no meio da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Melancolia e crise contínuas no clube de São Januário.
+ Veja a tabela da Série B e simule os resultados dos jogosCom o resultado, o Vasco está na nona posição, com 32 pontos, a seis do G4. Porém, a distância dos quatro primeiros pode aumentar e o Cruz-Maltino ainda pode perder posições até o fim da rodada. Já o Avaí subiu para o quinto lugar, com 37 pontos. O time de Lisca volta a entrar em campo no dia 16 de setembro, contra o CRB. No mesmo dia, o Leão encara o Remo.
AVAÍ LETALO Vasco começou tentando pressionar. Andrey cobrou escanteio aos seis minutos, Romulo tentou o cabeceio, mas mandou para fora. E com a bola dominada no campo de ataque, o Cruz-Maltino errou. O Avaí, então, saiu em contra-ataque. Copete achou ótimo lançamento, Getúlio saiu na cara de Vanderlei, driblou o goleiro e abriu o placar.
VAR... MAS EMPATEOs visitantes tinham dificuldades, mas conseguiram empatar. Aos 26 minutos, Cano recebeu lançamento, entrou na área e rolou para Morato. Com o gol vazio, o ponta empurrou a bola para a rede. O VAR ainda demorou quase três minutos para confirmar um lance aparentemente simples. E ainda no primeiro tempo, o time da casa errou a saída de bola, Morato achou Léo Jabá, mas o goleiro fechou o chute.
COMO ASSIM?Aí houve o intervalo. Depois de 15 minutos de orientações, uma falta para o time da casa, perto da área, mas na diagonal, tinha cinco jogadores do Vasco na barreira mais um deitado por trás. A bola foi cruzada na área, onde havia superioridade numérica do Avaí. E após Getúlio escorar, Bruno Silva fez o segundo do Leão. Aos dois minutos.
QUEM NÃO FAZ...Então foi o segundo tempo inteiro correndo atrás. E com o Avaí "cozinhando" a partida. Caio Lopes, aos 27, obrigou o goleiro Glédson a fazer boa defesa com um cabeceio. Aos 32, um lance incrível, Cano foi lançado na área, chutou cruzado perto do gol e a bola passou perto do carrinho de Daniel Amorim. Três minutos depois, o Cruz-Maltino tinha a marcação pressionada, mas um bate-rebate resultou em Copete livre para chutar na trave. No rebote, Jonathan ampliou o marcador. Avaí 3 a 1.
FICHA TÉCNICAAVAÍ 3 X 1 VASCO
Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e hora: 6 de setembro de 2021, às 20hÁrbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Weber Felipe Silva (PR)Árbitro de vídeo: Adriano Milczvski (PR)Cartões amarelos: Miranda, Leandro Castan (VAS)Cartões vermelhos: Não houve.
GOLS: Getúlio (11'/1ºT 1-0), Morato (29'/1ºT 1-1), Bruno Siva (2'/2ºT 2-1) e Jonathan (35'/2ºT 3-1)
AVAÍ: Glédson, Edilson, Betão, Alemão e João Lucas (Rafael Pereira, 41'/2ºT); Bruno Silva, Serrato (Wesley Soares, 25'/2ºT) e Jean Cléber (Jonathan, 35'/2ºT); Copete (Diego Renan, 41'/2ºT), Getúlio (Romulo, 25'/2ºT) e Vinícius Leite - Técnico: Claudinei Oliveira.
VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Romulo (Daniel Amorim, 29'/2ºT), Andrey (Caio Lopes, 26'/2ºT) e Marquinhos Gabriel (Galarza, 26'/2ºT); Léo Jabá (Gabriel Pec, 37'/2ºT), Cano e Morato (Figueiredo, 37'/2ºT) - Técnico: Lisca.