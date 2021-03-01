FPF escala Edina Alves para Corinthians x Palmeiras, primeira mulher a apitar o clássico

Crédito: Reprodução/Fifa

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou, nesta segunda-feira (1) a arbitragem do Dérbi Paulista, válido pela segunda rodada do Paulistão 2021. Edina Alves apitará o duelo e será a primeira árbitra a comandar um Palmeiras x Corinthians na história.>> Michael toma decisão sobre futuro no Flamengo, brasileiro na mira do Atlético de Madrid… Veja o Dia do Mercado

A paranaense de 41 anos é árbitra Fifa desde 2016 e entrou no quadro de árbitros da CBF em 2019. Muito elogiada, ela vem ganhando espaço no esporte e revolucionando a perspectiva sobre as mulheres nessa posição.

Além do Dérbi, Edina também fez história ao ser a pioneira no comando de uma partida oficial da Fifa no futebol masculino. Ela apitou o jogo entre Al Duhail-QAT e Ulsan-COR, válida pela disputa de quinto lugar do Mundial de Clubes.O árbitro de vídeo do clássico será Rafael Guarizo Ferreira do Amaral.