FPF desmembra cinco primeiras rodadas do Paulistão 2021; Palmeiras estreia com Dérbi entre as finais da Copa do Brasil

A data oficial de estreia do campeonato estadual é no final de semana do dia 27 de fevereiro, com partidas também acontecendo no dia 28. A única exceção fica por conta do atual campeão Palmeiras, que disputa o jogo de ida da final da Copa do Brasil no próprio domingo (28) e por isso teve o seu primeiro jogo contra o São Caetano adiado para 11 de março.O grande jogo da rodada inicial será o duelo entre RB Bragantino e Corinthians, que se enfrentam no dia 28, às 18h15, dessa forma, o Timão terá logo duas pedreiras da Série A no início do Paulistão, poie além da estreia, encara o Palmeiras na segunda rodada, em jogo que será realizado na Neo Química Arena, no dia 03 de março.Santos e São Paulo estreiam no mesmo dia que o Corinthians, contra Santo André, fora de casa, e Botafogo-SP, em casa, respectivamente. Os dois clubes terão novos técnicos para 2021 e por isso o Paulistão se torna importante para servir de preparação para o resto da temporada. O primeiro clássico de ambas as equipes será um SanSão na terceira rodada, já colocando fogo no torneio desde o começo de sua disputa.Com a partida de volta da Copa do Brasil, o Verdão terá mais uma vez o seu jogo adiado, enfrentando o São Bento, pela terceira rodada, apenas no dia 17, ao invés do dia 08, que seria a data original desta rodada.Confira os cinco primeiros jogos dos times da Série A que disputam o Paulistão: