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FPF desmembra cinco primeiras rodadas do Paulistão 2021; Palmeiras estreia com Dérbi entre as finais da Copa do Brasil

Federação Paulista definiu dias e horários dos cinco primeiros jogos de cada clube e já teve que adiar jogo do Palmeiras; Verdão estreia contra o Corinthians entre as finais da Copa BR...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 15:44

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 15:44

Crédito: Marcelo D. Sants/Framephoto
Sem tempo para os jogadores descansarem, a temporada 2021 do futebol paulista começa apenas três dias após o término do Brasileirão 2020, isso por conta da longa pausa que o calendário teve por conta da Covid-19, assim as datas acabam ficando mais apertadas e não há dias suficientes para conciliar jogos e descansos.
>Confira os grupos do Paulistão 2021 e simule quem pode ser o campeão
A data oficial de estreia do campeonato estadual é no final de semana do dia 27 de fevereiro, com partidas também acontecendo no dia 28. A única exceção fica por conta do atual campeão Palmeiras, que disputa o jogo de ida da final da Copa do Brasil no próprio domingo (28) e por isso teve o seu primeiro jogo contra o São Caetano adiado para 11 de março.O grande jogo da rodada inicial será o duelo entre RB Bragantino e Corinthians, que se enfrentam no dia 28, às 18h15, dessa forma, o Timão terá logo duas pedreiras da Série A no início do Paulistão, poie além da estreia, encara o Palmeiras na segunda rodada, em jogo que será realizado na Neo Química Arena, no dia 03 de março.Santos e São Paulo estreiam no mesmo dia que o Corinthians, contra Santo André, fora de casa, e Botafogo-SP, em casa, respectivamente. Os dois clubes terão novos técnicos para 2021 e por isso o Paulistão se torna importante para servir de preparação para o resto da temporada. O primeiro clássico de ambas as equipes será um SanSão na terceira rodada, já colocando fogo no torneio desde o começo de sua disputa.Com a partida de volta da Copa do Brasil, o Verdão terá mais uma vez o seu jogo adiado, enfrentando o São Bento, pela terceira rodada, apenas no dia 17, ao invés do dia 08, que seria a data original desta rodada.Confira os cinco primeiros jogos dos times da Série A que disputam o Paulistão:
Corinthians:​RB Bragantino (F) - 28/02 - 19hPalmeiras (C) - 03/03 - 19h15Ponte Preta (C) - 07/03 - 11hSão Caetano (F) - 14/03 - 16hMirassol (F) - 22/03 - 20h
Palmeiras:São Caetano (C) - 11/03 - 20hCorinthians (F) - 03/03 - 19h15São Bento (F) - 17/03 - 19h​Ferroviária (C) - 14/03 - 18h15​São Paulo (C) - 21/03 - 16h
RB Bragantino:​Corinthians (C) - 28/02 - 18h15São Caetano (F) - 03/03 - 21h30Guarani (F) - 07/03 - 15hSanto André (C) - 14/03 - 20h30Inter de Limeira (F) - 21/03 - 20h30
Santos:​Santo André (F) - 28/02 - 19h15Ferroviária (C) - 03/03 - 17hSão Paulo (F) - 06/03 - 19hItuano (C) - 13/03 - 19hPonte Preta (F) - 21/03 - 20h30
São Paulo:Botafogo-SP (C) - 28/02 - 20h30Inter de Limeira (F) - 03/03 - 21h30Santos (C) - 06/03 - 19h​Novorizontino (F) - 13/03 - 16h30Palmeiras (F) - 21/03 - 16h

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