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FPF define final da Copinha entre Palmeiras e Santos para as 10h, no Allianz Parque

Clássico paulista na terça-feira (25) terá apenas torcedores do Verdão no estádio...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 23:13

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 23:13

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu na noite deste domingo (23) que a final da Copa São Paulo de juniores entre Palmeiras e Santos, agendada para a próxima terça-feira (25), acontecerá mesmo no Allianz Parque, às 10h (de Brasília). Somente palmeirenses poderão ir ao estádio.Segundo a entidade, o local e o horário foram definidos após análise minuciosa de todas variáveis envolvidas e diálogo com a Polícia Militar.
- Enfrentamos a impossibilidade de utilizar o Pacaembu, tradicional palco da final da Copinha, e, por motivos de segurança, outras instalações na capital paulista. Considerando a melhor campanha entre os finalistas e a regulamentação de torcida única entre os clássicos paulistas, o Palmeiras naturalmente teria sua torcida. Portanto, a grande final acontecerá no Allianz Parque - anunciou a FPF.
O local e o horário da final do torneio ficaram indefinidos por um problema de calendário. Isso porque a entidade agendou para o mesmo dia, mas às 21h (de Brasília), o duelo entre Corinthians e Ferroviária pelo Campeonato Paulista.
- Com esta agenda, também por motivos de segurança dos torcedores e torcedoras paulistas, a FPF optou por agendar a final entre Palmeiras e Santos para 10h, evitando possível encontro entre torcedores no transporte público.Cogitou-se fazer a final da Copinha em Barueri (SP), sede da semifinal entre Palmeiras e São Paulo, no sábado (22), mas três fatores impossibilitaram essa escolha.
Os dois principais envolvem a diretoria palmeirense. Conforme o LANCE! apurou, o clube vetou Barueri tanto pela invasão de campo por torcedores ocorrida no clássico, com direito a faca encontrada no gramado, quanto por ter definido antecipadamente que o mandante sairia desse jogo.
O terceiro é o fato da FPF não querer criar polêmica por tirar a final da Copinha da Capital, visto que a competição existe para homenagear a cidade e a final acontece justamente no dia do aniversário da cidade.
Palmeiras e FPF ainda não revelaram se haverá cobrança de ingresso para a entrada na arena palmeirense e nem qual será o valor dos bilhetes.
Crédito: JogadoresdoVerdãocomemoramogolcontraoSãoPaulonassemifinais(Foto:AngeloSalvioni/Palmeiras

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