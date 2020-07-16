FPF define datas e horários das últimas rodadas do Paulistão; confira

Crédito: Divulgação/FPF

Na manhã desta quinta-feira a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela desmembrada das últimas rodadas do Campeonato Paulista. Os jogos da 11ª rodada acontecerão nos dias 22 e 23 de julho, já a 12ª contará com todas as partidas no domingo, dia 26, às 16h.

Sem avançar para a fase amarela do Plano São Paulo, projeto de reabertura consciente do governo estadual, as cidades de Campinas, Itu, Limeira, Ribeirão Preto, Araraquara, Novo Horizonte, Mirassol e Bragança Paulista não poderão receber partidas e os times sediados nesses Municípios terão que mandar os seus jogos em outros locais do Estado.

Apenas Grande São Paulo, Baixada Santista e ABC Paulista estão liberados para receber eventos esportivos – porém, com o estádio Bruno José Daniel servindo como hospital de campanha, o Santo André mandará os seus compromissos, a princípio, no estádio do Canindé, casa da Portuguesa de Desportos, que disputa a Série A2 do Paulistão, ainda sem data para retornar. Clubes das cidades autorizadas a alocar jogos emprestarão os seus estádios para as equipes impossibilitadas.No Campeonato Paulista todas as equipes possuem contratos de exibição e imagem com as Organizações Globo para TV aberta, fechada e pay per view, com isso a MP 984/2020, que dá ao mandante o direito de transmissão dos jogos, não terá interferência direta na competição e os jogos serão transmitidos na Rede Globo, SporTV e Premiere.

Após a realização das duas últimas rodadas do Estadual, mais quatro jogos definem o campeonato, com quartas e semifinais disputadas em jogo único e a decisão com duas partidas, todas elas com datas, horários e locais a serem confirmados futuramente. A final está prevista para o dia 8 de agosto, um sábado.

Confira abaixo os jogos detalhados da 11ª e 12ª rodada do Paulistão:

11ª rodada

22/07

16h30 – Ituano x Ferroviária – Canindé – SportTV e Premiere19h15 – Ponte Preta x Novorizontino – Arena Barueri – SporTV e Premiere19h15 – Santos x Santo André – Vila Belmiro – Premiere21h30 – Corinthians x Palmeiras – Arena Corinthians – Globo, SporTV e Premiere

23/07

15 – Água Santa x Mirassol – Arena Inamar – SporTV e Premiere17h30 – Inter de Limeira x Oeste – Arena Corinthians – SporTV e Premiere20h – Botafogo x Guarani – Primeiro de Maio – SporTV e Premiere20h – São Paulo x Bragantino – Morumbi – Premiere

12ª rodada

Todos os jogos no dia 26/07 às 16h

Bragantino x Botafogo – Prefeito José LiberattiFerroviária x Inter de Limeira – MorumbiGuarani x São Paulo – Vila BelmiroMirassol x Ponte Preta – Primeiro de MaioNovorizontino x Santos – Arena CorinthiansOeste x Corinthians – Arena BarueriPalmeiras x Água Santa – Allianz ParqueSanto André x Ituano – Canindé