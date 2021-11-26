FPF define datas do Paulistão 2022; confira as primeiras rodadas e todos os clássicos da fase de grupos

A Federação Paulista de Futebol (FPF), divulgou as datas das 12 rodadas da fase de grupos do Paulistão e do mata-mata do torneio, sendo que apenas a final será disputada em jogos de ida e volta. As quartas de final e semifinais serão em apenas um jogo e o mandante será a equipe de melhor campanha.Na primeira fase, os 16 clubes foram divididos em quatro grupos, sendo que os times da mesma chave não jogam entre si, se encontrando somente no mata-mata, com os dois primeiros colocados se classificando.