FPF define datas do Paulistão 2022; confira as primeiras rodadas e todos os clássicos da fase de grupos

A Federação Paulista de Futebol (FPF), divulgou as datas das 12 rodadas da fase de grupos do Paulistão e do mata-mata do torneio, sendo que apenas a final será disputada em jogos de ida e volta. As quartas de final e semifinais serão em apenas um jogo e o mandante será a equipe de melhor campanha.Na primeira fase, os 16 clubes foram divididos em quatro grupos, sendo que os times da mesma chave não jogam entre si, se encontrando somente no mata-mata, com os dois primeiros colocados se classificando.
Confira todos os clássicos entre os quatro grandes no estadual:Corinthians x Santos: 3ª rodada - 02/02/2022São Paulo x Palmeiras: 4ª rodada - 06/02/2022Palmeiras x Corinthians: 6ª rodada - 13/02/2022Santos x São Paulo: 8ª rodada - 20/02/2022São Paulo x Corinthians: 10ª rodada - 06/03/2022Palmeiras x Santos: 11ª rodada - 13/03/2022
Confira os jogos das duas primeiras rodadas do Paulistão 2022:
26/01/2022:Inter de Limeira x SantosBotafogo-SP x Santo AndréÁgua Santa x São BernardoGuarani x São PauloItuano x NovorizontinoMirassol x RB BragantinoPalmeiras x Ponte PretaCorinthians x Ferroviária
30/01/2022:Santo André x CorinthiansFerroviária x Água SantaNovorizontino x MirassolPonte Preta x Inter de LimeiraRB Bragantino x GuaraniSantos x Botafogo-SPSão Bernardo x PalmeirasSão Paulo x Ituano