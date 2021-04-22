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FPF confirma horário do clássico entre Santos e Corinthians

Antes de enfrentar o rival no domingo, o Peixe jogará contra o Novorizontino na sexta-feira...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 22:30

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 22:30
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na noite desta quarta-feira os horários dos jogos do Paulistão marcados entre os dias 25 e 29 de abril. O clássico entre Santos e Corinthians foi marcado para domingo, às 20 horas, na Vila Belmiro, em Santos.O Peixe jogará o clássico menos de 48 horas depois do final do jogo contra o Novorizontino (marcado para sexta, às 22h15min) e também menos de 48 horas antes do jogo contra o Boca Juniores, pela Copa Libertadores, marcado para terça-feira (27), às 19h15min.Os últimos três jogos do Santos no Paulistão ainda não têm horário confirmado. O Peixe vai enfrentar ainda o Red Bull Bragantino, dia 1º de maio, o Palmeiras, dia 6 de maio, e o São Bento, dia 9 de maio.O Santos lidera o grupo D do Paulistão, com nove pontos ganhos. A equipe tem duas vitórias, três empates e duas derrotas. O Mirassol e Guarani têm oito pontos e o São Caetano é o lanterna da chave, com dois.

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