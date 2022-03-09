FPF confirma horário da partida adiada entre Ferroviária e Santos

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quarta-feira que a partida entre Ferroviária e Santos vai acontecer na próxima quarta-feira (16), às 19 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.O jogo válido pela décima rodada do Campeonato Paulista estava previsto para às 18h30min deste sábado, mas duas quedas de energia na região da Fonte Luminosa provocaram o cancelamento da partida.
Antes do confronto contra a Locomotiva, a equipe de Fabián Bustos enfrenta o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, no Allianz Parque.O Peixe ocupa a terceira colocação do grupo D, com dez pontos. O líder é o Red Bull Bragantino, com 19, seguido pelo Santo André, que empatou com o Ituano neste sábado, com 11. A Ponte Preta, que perdeu para o Água Santa neste sábado, ocupa a lanterna, com 8 pontos.