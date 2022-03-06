futebol

FPF confirma Ferroviária x Santos para o próximo dia 16

Confronto não foi realizado neste sábado por queda de energia na Fonte Luminosa...
06 mar 2022 às 10:13

Publicado em 06 de Março de 2022 às 10:13

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou no final da noite deste sábado que a partida entre Ferroviária e Santos vai acontecer no próximo dia 16, em horário ainda a ser confirmado.O jogo estava previsto para às 18h30min deste sábado, mas duas quedas de energia na região da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, provocaram o cancelamento da partida.
Antes de enfrentar a Ferroviária, o Peixe vai pegar o Fluminense-PI nesta terça-feira, pela Copa do Brasil, e terá o clássico contra o Palmeiras, domingo, pelo Paulistão.O Peixe ocupa a terceira colocação do grupo D, com dez pontos. O líder é o Red Bull Bragantino, com 16, seguido pelo Santo André, que empatou com o Ituano neste sábado, com 11. A Ponte Preta, que perdeu para o Água Santa neste sábado, ocupa a lanterna, com 8 pontos.
Crédito: Fonte Luminosa ficou sem energia neste sábado devido às chuvas (FOTO: Raul Ramos/Ag. Paulistão)

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

