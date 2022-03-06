FPF confirma Ferroviária x Santos para o próximo dia 16

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou no final da noite deste sábado que a partida entre Ferroviária e Santos vai acontecer no próximo dia 16, em horário ainda a ser confirmado.O jogo estava previsto para às 18h30min deste sábado, mas duas quedas de energia na região da Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, provocaram o cancelamento da partida.
Antes de enfrentar a Ferroviária, o Peixe vai pegar o Fluminense-PI nesta terça-feira, pela Copa do Brasil, e terá o clássico contra o Palmeiras, domingo, pelo Paulistão.O Peixe ocupa a terceira colocação do grupo D, com dez pontos. O líder é o Red Bull Bragantino, com 16, seguido pelo Santo André, que empatou com o Ituano neste sábado, com 11. A Ponte Preta, que perdeu para o Água Santa neste sábado, ocupa a lanterna, com 8 pontos.