FPF confirma cancelamento de São Bento e Palmeiras, em Minas Gerais

A partida entre São Bento e Palmeiras, marcada para esta quarta-feira (17) no Independência, está cancelada. A Federação Paulista informou a decisão, na tarde desta terça-feira (16) pelo Twitter. A entidade tomou a decisão uma vez que o governo de Minas Gerais proibiu a realização de partidas de futebol de outros estados por entrar na fase roxa, mais restritiva contra a pandemia.Ainda nesta terça-feira (16) haverá reunião virtual da federação com os clubes para definir o que fazer a partir de agora, já que o governo do estado de São Paulo proibiu a realização de eventos esportivos até 30 de março.