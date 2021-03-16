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FPF confirma cancelamento de São Bento e Palmeiras, em Minas Gerais

Federação Paulista de Futebol anunciou que jogo que seria realizado em Belo Horizonte não vai mais acontecer. Minas anunciou medidas mais restritas contra Covid-19...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 13:35
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A partida entre São Bento e Palmeiras, marcada para esta quarta-feira (17) no Independência, está cancelada. A Federação Paulista informou a decisão, na tarde desta terça-feira (16) pelo Twitter. A entidade tomou a decisão uma vez que o governo de Minas Gerais proibiu a realização de partidas de futebol de outros estados por entrar na fase roxa, mais restritiva contra a pandemia.Ainda nesta terça-feira (16) haverá reunião virtual da federação com os clubes para definir o que fazer a partir de agora, já que o governo do estado de São Paulo proibiu a realização de eventos esportivos até 30 de março.
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