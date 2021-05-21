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FPF confirma arbitragem de Raphael Claus na final do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras

Árbitro Fifa estará presente no Choque-Rei decisivo, no próximo domingo (23), no Morumbi
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LanceNet

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Publicado em 

21 mai 2021 às 17:15

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 17:15

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta sexta-feira (21), a arbitragem da segunda partida da final do Paulistão 2021, entre São Paulo e Palmeiras. Deste modo, o apito estará nas mãos de Raphael Claus.>> ATUAÇÕES: Gómez e Felipe Melo vão bem, e sistema defensivo do Palmeiras é destaque na final>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
O árbitro é um dos principais do quadro brasileiro, estampando o escudo da Fifa no uniforme desde 2015. Nos últimos dois anos, esteve presente no jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2019, quando o Athletico Paranaense, que contava com o atacante Rony, foi campeão, e em dois embates do Verdão pelo Brasileirão, incluindo a goleada de 3 a 0 sobre o São Paulo, em 2019.Ao lado do juiz, estarão os assistentes Daniel Paulo Ziolli e Neuza Ines Back. O VAR estará sob o comando de Márcio Henrique de Gois.
Com Raphael Claus no apito, o confronto definitivo entre Palmeiras e São Paulo está marcado para o próximo domingo (23), às 16h (horário de Brasília), no Morumbi.

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