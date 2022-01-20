FPF anuncia que Copinha terá VAR nas semifinais e na final do torneio

A FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou na última quarta-feira que as partidas da reta final da Copa São Paulo de Futebol Jr. contarão com o auxílio do VAR, ou seja, haverá árbitro de vídeo nas semifinais e na final. Será a primeira vez na longa história do torneio que a tecnologia será utilizada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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A novidade será implantada a partir desta sexta-feira, quando Santos e América-MG se enfrentam às 20h, em São Caetano do Sul por uma das semifinais da Copinha. No sábado, quando São Paulo e Palmeiras duelam, na Arena Barueri, às 19h, a ferramenta também estará à disposição da arbitragem.

O mesmo vale para a final da competição, marcada para o dia 25 de janeiro, em local ainda a ser definido pela FPF, já que o Pacaembu está indisponível.

Segundo a entidade, o VAR será utilizado na Copinha nos mesmos moldes do Paulistão, ou seja, com equipe e monitores presentes na sala especial localizada na sede da FPF. Os auxiliares de vídeo não estarão nos estádios.

Desde 2021, na última edição da competição estadual, o VAR está presente em todos os jogos do Campeonato Paulista. A tecnologia também já foi utilizada em jogos de mata-mata do Paulistão da Série A2 e no Paulistão Feminino.