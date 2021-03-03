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Forte dentro e fora do futebol: Flamengo Esports celebra crescimento nas redes sociais

Clube conta com torcida em modalidades de esportes eletrônicos; parceria com empresa especializada potencializou as mídias: 'Queremos fazer o torcedor se aproximar ainda mais'
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Publicado em 03 de Março de 2021 às 13:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mar 2021 às 13:16
Crédito: Divulgação
Não é apenas no futebol que o Flamengo vem chamando a atenção do público. O clube, que também investe no cenário de esportes eletrônicos, conseguiu um forte crescimento nas redes sociais de seus times de esports no último mês.O Rubro-Negro contratou a Feng Brasil, empresa especializada em gestão de mídias sociais, para gerenciar todo o conteúdo do Flamengo Esports - que conta com equipes de Pro Evolution Soccer, Free Fire e League of Legends - e também atuar na produção de publicações relacionadas ao time de LoL, principal modalidade de esporte eletrônico no Brasil.
Desde janeiro, período em que a empresa começou a atuar na redes sociais do clube, foram 15 mil novos seguidores no Twitter, 21 mil no Instagram, 2 mil no Facebook, 5 mil novos inscritos no YouTube e 2 mil na Twitch, plataforma famosa no universo gamer para publicações de vídeos e transmissões ao vivo. Ao todo, o Flamengo Esports conta com mais de 1,2 milhão entre seguidores e inscritos em suas plataformas atualmente.
- O trabalho de engajamento com a Nação é fundamental e estamos investindo cada vez mais nisso. Queremos fazer o torcedor do Flamengo se aproximar ainda mais da divisão de esportes eletrônicos do clube, que é uma área em grande crescente e tem um público enorme e muito engajado. Nosso foco é buscar os títulos, e o apoio de cada torcedor faz a diferença nessa caminhada - Fred Tannure, diretor do Flamengo Esports.
Desde janeiro, o Flamengo Esports acumulou aproximadamente 45 mil novos seguidores em suas redes, com médias semanais de 10 milhões de impressões no Twitter e de 15 milhões no Instagram. Além disso, foram criados cinco novos quadros para YouTube e Twitch que também aumentaram o engajamento de fãs em seus vídeos.
Os novos conteúdos renderam elogios dos seguidores. Entre as publicações de maior destaque em engajamento estão os posts feitos no Twitter em tempo real durante jogos do time e brincadeiras feitas em escalações e pós-jogos.
Confira um exemplo abaixo:
Eventos que comprovam a força do clube nas redes sociais são as chamadas “batalhas de hashtag”, famosas no Twitter. Desde janeiro o Flamengo não perde nenhuma destas disputas com times para acumular interações.
- O Flamengo Esports é mais do que uma marca muito relevante dentro do cenário de esportes eletrônicos. Ele carrega consigo uma Nação, apaixonada e que faz a diferença. Nosso trabalho é fazer essa ponte entre organização e torcedores da melhor forma possível. Estamos iniciando um trabalho que já vem dando bons frutos e tenho certeza de que a tendência é só evoluir - conta Thiago Barros, gerente de conteúdo da Feng.

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