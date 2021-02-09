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Fortaleza x Vasco: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Gigante da Colina visita o Leão do Pici. Apenas um ponto separam as equipes neste momento decisivo do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 19:06
Crédito: Maga Jr/Ofotografico
Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, Vasco e Fortaleza se enfrentam, nesta quarta, às 19h15 (de Brasília), no Castelão, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apenas um ponto separam as equipes neste momento decisivo da competição, restando quatro rodadas para finalizarem a atípica e conturbada temporada de 2020.
> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro Para o duelo desta quarta, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o lateral-direito Léo Matos, que está suspenso após tomar o terceiro amarelo. Por outro lado, o time terá o retorno de seu capitão Leandro Castan, que foi expulso diante do Bahia, e não entrou em campo no clássico contra o Flamengo.
Pelos últimos treinamentos, a tendência é que o jovem Caio Lopes volte ao time no lugar do argentino Léo Gil. Em relação à lateral-direita, existe uma dúvida entre Cayo Tenório e Yago Pikachu. Caso o camisa 22 volte a sua posição de origem, o meio-campista Juninho poderá ser titular na decisão desta quarta-feira. Já o atacante Cano teve uma indisposição estomacal, mas se recuperou e estará em campo.
Pelo lado do Fortaleza, o técnico Enderson Moreira, recuperado da Covid-19, deve voltar a comandar o Tricolor à beira do gramado. Nos últimos dois jogos, ele foi substituído pelos auxiliares Léo Porto e Luis Fernando Flores. No duelo decisivo desta quarta, o treinador não poderá contar com os atacantes Romarinho e Osvaldo, ambos lesionados.
Em compensação, o Leão do Pici não perde em casa há quatro jogos (Flamengo, Grêmio, Santos e Coritiba) e deixou a zona de rebaixamento na última rodada. Com a combinação de resultados, foi justamente o Gigante da Colina que voltou ao Z4. Com isso, o jogo desta quarta promete fortes emoções para as duas torcidas. FICHA TÉCNICAFORTALEZA X VASCO
Data/Hora: 10/02/2021, às 19h15Local: Castelão - Fortaleza, (CE)Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC)VAR: Wagner Reway (PB)Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!
FORTALEZA (Técnico: Enderson Moreira)Felipe Alves; Gabriel Dias, Paulão, Quintero, Bruno Melo; Felipe, Juninho; Luiz Henrique, David, Torres, Wellington Paulista.
Suspensos: -Pendurados: Tinga, João Paulo, Ronald, Bergson, David, Juninho e OsvaldoVoltam de suspensão: -Lesionados: Romarinho (lesão na coxa) e Osvaldo (lesão na virilha direita).
VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fernando Miguel; Pikachu (Tenório), Marcelo Alves, Castan (Ricardo Graça), Henrique; Bruno Gomes, Caio Lopes, Juninho (Pikachu), Benítez, Ygor Catatau e Cano.
Suspensos: Léo Matos (3º Amarelo)Pendurados: Marcelo Alves, Benítez, Yago Pikachu, Ricardo Graça e Gabriel PecVoltam de suspensão: Leandro Castan (Vermelho Direto)Lesionados: Werley (problemas físicos)
PALPITESNa redação do LANCE!, 50% acreditam na vitória do Fortaleza, 30% apostaram no empate, enquanto 20% creem no triunfo do Vasco.

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