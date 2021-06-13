Fortaleza x Sport: escalações, onde assistir e prováveis desfalques

Fortaleza e Sport vivem momentos distintos na temporada e na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Enquanto o Leão do Pici lidera a competição nacional, com 100% de aproveitamento e eliminou na semana o seu rival estadual da Copa do Brasil, o Leão da Ilha já está fora faz tempo do torneio de mata-mata, perdeu o estadual para um dos seus rivais e está bem próximo da zona de rebaixamento no Brasileirão.Mas talvez as coisas fiquem mais amenas para o Sport nesse fim de semana, pois o treinador Juan Pablo Vojvoda está pensando em poupar alguns jogadores. Fato que o técnico Argentino terá os desfalques do volante Matheus Jussa, do meia Lucas Crispim e do atacante Osvaldo, todos entregues ao Departamento Médico.