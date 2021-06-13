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Fortaleza x Sport: escalações, onde assistir e prováveis desfalques

No duelo dos leões, o cearense tenta manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro, enquanto o pernambucano busca a reabilitação...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 03:49

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 03:49

Crédito: Montagem LANCE!
Fortaleza e Sport vivem momentos distintos na temporada e na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Enquanto o Leão do Pici lidera a competição nacional, com 100% de aproveitamento e eliminou na semana o seu rival estadual da Copa do Brasil, o Leão da Ilha já está fora faz tempo do torneio de mata-mata, perdeu o estadual para um dos seus rivais e está bem próximo da zona de rebaixamento no Brasileirão.Mas talvez as coisas fiquem mais amenas para o Sport nesse fim de semana, pois o treinador Juan Pablo Vojvoda está pensando em poupar alguns jogadores. Fato que o técnico Argentino terá os desfalques do volante Matheus Jussa, do meia Lucas Crispim e do atacante Osvaldo, todos entregues ao Departamento Médico.
Do lado do Sport, Umberto Louzer também terá problemas para escalar o time para o jogo de hoje. Ele não terá três dos principais jogadores do elenco, que são: o meia Thiago Neves e os atacantes Neilton e Everaldo. Em compensação, o treinador terá à disposição: o zagueiro Iago Maidana, o meia Thiago Lopes e o atacante Jonas Toró.
FICHA TÉCNICAFORTALEZA X SPORTLocal: Castelão, em Fortaleza (CE)Data e hora: 13/06/2021 - 20h30 (de Brasília) Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)Assistentes: Alex dos Santos e Éder Alexandre (SC)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).Onde ver: Premiere
FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)Felipe Alves; Tinga, Titi, Benevenuto; Ederson, Felipe, Luiz Henrique, Matheus Vargas, Yago Pikachu; Wellington Paulista e David.Desfalques: Matheus Jussa, Lucas Crispim e Osvaldo.
SPORT (Técnico: Umberto Louzer)Mailson; Hayner, Maidana (Thyere), Sabino, Sander; Marcão, Júnior Tavares e Ricardinho (Mikael); Gustavo (Thiago Lopes), Paulinho Moccelin e André.Desfalques: Iago Maidana, Thiago Lopes e Jonas Toró.

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