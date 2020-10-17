Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza x Palmeiras: onde assistir, arbitragem e escalações

Próximos na tabela de classificação, times se enfrentam neste domingo (18), no Castelão às 20h30. Verdão tenta se recuperar após três derrotas seguidas na competição nacional...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 out 2020 às 19:00

Publicado em 17 de Outubro de 2020 às 19:00

Crédito: Divulgação Palmeiras
Em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, neste domingo (18), às 20h30 (horário de Brasília).
O Verdão entra na rodada na sétima colocação do Campeonato Brasileiro com 22 pontos e vem de três derrotas seguidas para Botafogo, São Paulo e Coritiba. Já o Fortaleza, vem logo atrás com um ponto a menos. Na última rodada, o Leão do Pici empatou com o Coxa sem gols, no Couto Pereira.
O zagueiro Luan está aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, na Academia de Futebol, em recuperação de lesão sofrida no músculo adutor da coxa esquerda.Já Lucas Esteves e Marcos Rocha deram continuidade aos seus tratamentos na parte interna do centro de excelência – o lateral-esquerdo sofreu uma lesão na parte interna da coxa esquerda, diferente da que ele havia sofrido anteriormente, que era na parte posterior, enquanto o lateral-direito está com um edema na coxa direita.
Na última quinta-feira (15), o Fortaleza anunciou a contratação de Bergson para o restante da temporada. O atleta de 29 anos está regularizado e esta à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Palmeiras.
FICHA TÉCNICAFORTALEZA X PALMEIRASData/hora: 18/10/2020 às 20h30 (de Brasília)Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Andrea Izaura Maffra Marcelino de Sá, ambos do RJVAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)Transmissão: Premiere, TNT e Tempo Real do L!
FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni
Pendurados: Rogério Ceni, Juninho, Romarinho, Osvaldo, Bruno Melo, Jackson e PaulãoVoltam de suspensão: Felipe e Davi
PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Renan Victor, Gustavo Gómez e Matías; Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima e Raphael Veiga; Willian e Luiz Adriano. Técnico: Andrey Lopes
​Desfalques: Luan, Lucas Esteves e Marcos Rocha (machucados); Suspensos: Felipe Melo (suspenso pelo terceiro cartão amarelo); Pendurados: Wesley, Danilo e Ramires

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Festa da Penha: Romaria dos Ciclistas altera trânsito em Vitória
Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados