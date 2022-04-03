Fortaleza vence o Sport e é bi-campeão invicto da Copa do Nordeste

No estádio Castelão, no Ceará, em jogo válido pela partida de volta da final da Copa do Nordeste, o Fortaleza venceu o Sport por 1 a 0 e conquistou de forma invicta o seu segundo título da Lampions League. O gol do título foi marcado por Yago Pikachu, em cobrança de pênalti, aos 45 minutos do primeiro tempo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO jogoPRIMEIRO TEMPOBLITZ DO FORTALEZAOs primeiros 20 minutos no estádio Castelão foi de pleno domínio do Fortaleza. O Sport sofreu para segurar a pressão do Leão do Pici. Moisés (duas vezes) e Hércules ficaram próximos de marcar, mas finalizações foram para fora do gol.

SPORT ATACA, FORTALEZA RESPONDEO primeiro lance de perigo do Leão da Ilha só surgiu aos 24 minutos do primeiro tempo, e foi uma grande oportunidade. Sander recebeu dentro da fora e soltou o pé, Max Walef conseguiu espalmar e salvar o Leão do Pici. A resposta do Fortaleza veio aos 30 minutos, quando Hércules obrigou o goleiro do Sport a fazer boa defesa.

FORTALEZA ABRE O PLACAR NO FINALZINHO, MAS QUASE TOMA O EMPATEO Fortaleza permaneceu melhor no jogo, criando as melhores oportunidades e foi recompensado no fim da etapa inicial. Aos 45 minutos, Moisés faz grande e é derrubado dentro da área: pênalti. Yago Pikachu bateu e fez: 1 a 0 para o Fortaleza.

Ainda antes do intervalo, o Sport criou uma grande oportunidade para empatar a partida. Bill faz boa jogada e acha Luciano Juba dentro da área. Mesmo sem ângulo, o atacante conseguiu ótima finalização e quase marcou, só que Max Walef fez excelente defesa.

SEGUNDO TEMPOFORTALEZA QUASE AMPLIAO começo da etapa complementar foi bastante truncado e muito faltoso. Oportunidade de gol, só aos 10 minutos com Lucas Lima. Ele efetuou a cobrança de falta para dentro da área, mas a defesa do Sport afastou o perigo.

SPORT MELHORA NO JOGO, MAS MAX WALEF SALVAAtrás no placar, o Sport não tinha outra alternativa a não ser ir ao ataque e pressionar o Fortaleza. Só que o Leão da Ilha não contava com Max Walef, que conseguiu fazer as defesas necessárias para impedir o gol do Sport, sendo a mais difícil delas aos 21 minutos, quando ele espalmou a cabeçada de Pedro Naressi.

VAR ANULA PÊNALTI; ROBSON É EXPULSOO Sport continuou pressionando e poderia ter tido uma grande oportunidade aos 28 minutos, quando o árbitro da partida marcou penalidade máxima para o Leão da Ilha. Só que o VAR chamou o juiz e o pênalti foi anulado.

A pressão do Sport era forte. O Fortaleza fazia de tudo para se segurar na defesa, mas ficou em desvantagem quando, aos 35 minutos, Robson foi expulso após dar uma cotovelada Thyere, do Sport.