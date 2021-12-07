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futebol

Fortaleza tenta prorrogar empréstimo de Lucas Lima junto ao Palmeiras

Jogador deveria retornar ao Verdão ao final da temporada, mas pode acabar permanecendo no clube nordestino...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 16:11

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:11

O Fortaleza deseja a permanência do meia Lucas Lima para a próxima temporada. O atual contrato de empréstimo do atleta que pertence ao Palmeiras vale somente até o fim de 2021, mas uma conversa pela prorrogação do vínculo está acontecendo entre as partes. A informação foi publicada pelo repórter Thiago Fernandes, da Goal, e confirmada pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA.
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Segundo o apurado pela reportagem do NP, o jogador está nos planos do clube nordestino para 2022 e deseja permanecer para a inédita disputa da Libertadores.
As conversas estão avançadas e o Palmeiras deve aceitar a prorrogação do empréstimo. No entanto, uma proposta de compra de um eventual terceiro interessado seria vista como mais vantajosa pela diretoria alviverde. O contrato de Lucas Lima com o Maior Campeão Nacional vai até o fim de 2022 e poderia, também, ser revisto em caso de permanência no Fortaleza.
Veja a tabela completa do BrasileirãoOutra questão a ser discutida entre as partes é a divisão salarial do jogador. Atualmente, o Verdão arca com 60% da remuneração, enquanto o Fortaleza paga o restante.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Pelo Palmeiras, Lucas Lima conquistou o Brasileirão de 2018 e a Tríplice Coroa de 2020, mas sempre como coadjuvante. Deixou o clube em 2021 rumo ao Fortaleza e, lá, soma um gol e uma assistência em 16 partidas disputadas na temporada.
Crédito: LucasLimatemconversasparapermanecernoFortalezaparaapróximatemporada(Foto:CesarGreco

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