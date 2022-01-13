Fortaleza oficializa a renovação de contrato do volante Éderson

O Fortaleza acabou com qualquer tipo de especulação e conseguiu a permanência do volante Éderson para a temporada 2022. O novo contrato vai até dezembro.
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Com destaque no Leão, o jogador foi importante na campanha do Brasileiro, que colocou o Tricolor na Libertadores da América.
‘O Éderson é um jogador que se mostrou muito importante na campanha do Fortaleza, em 2021. Um jogador polivalente que garantiu posição de uma maneira muito segura na volância do Fortaleza. É um jogador moderno, que tem muita força física, combina isso com a visão de jogo, tem um chute muito forte de fora da área e por tudo isso foi uma peça importantíssima no ano. Então, é com muita alegria que viemos anunciar à nossa torcida a permanência do Éderson para 2022, que é um ano tão importante para o Fortaleza’, declarou Alex Santiago, vice-presidente do clube.
Antes de fechar com o Fortaleza, Éderson pintou na mira do Atlético-MG, que chegou a sonhar com a sua contratação.
Porém, o Tricolor conseguiu ser mais efetivo nos bastidores e assegurou a continuidade do meio-campista por mais um ano.