Fortaleza oficializa a renovação de contrato do volante Éderson

‘O Éderson é um jogador que se mostrou muito importante na campanha do Fortaleza, em 2021. Um jogador polivalente que garantiu posição de uma maneira muito segura na volância do Fortaleza. É um jogador moderno, que tem muita força física, combina isso com a visão de jogo, tem um chute muito forte de fora da área e por tudo isso foi uma peça importantíssima no ano. Então, é com muita alegria que viemos anunciar à nossa torcida a permanência do Éderson para 2022, que é um ano tão importante para o Fortaleza’, declarou Alex Santiago, vice-presidente do clube.