Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fortaleza oficializa a renovação de contrato do volante Éderson

Éderson conseguiu a renovação de contrato junto ao Fortaleza para mais uma temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jan 2022 às 15:08

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 15:08

O Fortaleza acabou com qualquer tipo de especulação e conseguiu a permanência do volante Éderson para a temporada 2022. O novo contrato vai até dezembro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com destaque no Leão, o jogador foi importante na campanha do Brasileiro, que colocou o Tricolor na Libertadores da América.
‘O Éderson é um jogador que se mostrou muito importante na campanha do Fortaleza, em 2021. Um jogador polivalente que garantiu posição de uma maneira muito segura na volância do Fortaleza. É um jogador moderno, que tem muita força física, combina isso com a visão de jogo, tem um chute muito forte de fora da área e por tudo isso foi uma peça importantíssima no ano. Então, é com muita alegria que viemos anunciar à nossa torcida a permanência do Éderson para 2022, que é um ano tão importante para o Fortaleza’, declarou Alex Santiago, vice-presidente do clube.
Antes de fechar com o Fortaleza, Éderson pintou na mira do Atlético-MG, que chegou a sonhar com a sua contratação.
Porém, o Tricolor conseguiu ser mais efetivo nos bastidores e assegurou a continuidade do meio-campista por mais um ano.
Crédito: ÉdersoncontinuanoFortalezaem2022(Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados