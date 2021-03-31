Fortaleza anuncia a contratação de Marcelo Benevenuto, ex-Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite desta quarta-feira, o Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto. O jogador chega ao Leão do Pici por empréstimo do Botafogo até o fim da temporada de 2021. Esta é a primeira vez que o jogador formado na base do Alvinegro, atuará por outro clube.

> Com saídas, Chamusca revela que Botafogo buscará jogadores no mercadoBenevenuto é o décimo reforço do Fortaleza para a temporada. Além do zagueiro, Yago Pikachu, Daniel Guedes, Lucas Crsipim, Éderson, Matheus Jussa, Gustavo Blanco, Isaque, Wellington Nem e Robson já chegaram ao Leão do Pici. Acusado de agredir a namorada, Benevenuto foi denunciado em 2017, mas a ação foi arquivada pela falta de elementos para acusar o zagueiro. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ), contudo, denunciou novamente o jogador, e as investigações atrasaram por causa da pandemia de Covid-19.

Em nota oficial, o Fortaleza explicou que tem ciência do caso e, por isso, firmou cláusula contratual que possibilita a rescisão, a qualquer tempo, em caso de condenação judicial do atleta. Confira a nota, abaixo:

"O Fortaleza Esporte Clube vem a público informar, acerca do processo judicial envolvendo o atleta Marcelo Benevenuto, que o jogador aguarda oportunidade para manifestar-se em sua defesa perante o respectivo juízo competente.

O inquérito de 2017 concluiu pela inexistência de elementos suficientes para configuração de crime, arquivando o caso.

O Ministério Público do Rio de Janeiro reabriu o processo e ao clube não cabe a antecipação qualquer ação condenatória (sem que tenha havido análise e julgamento dos fatos pelo Poder Judiciário).