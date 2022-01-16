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futebol

Fortaleza aceita oferta e David vai jogar pelo Internacional

Atacante manifestou a vontade de respirar novos ares e por isso foi negociado com o Colorado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2022 às 08:47

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 08:47

Após muita insistência nos bastidores, o Internacional sacramentou a compra do atacante David, que foi liberado pelo Fortaleza.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o portal O Povo, o Tricolor do Pici cedeu as investidas do Colorado e atendeu ao pedido do jogador, que manifestou a vontade de atuar no Rio Grande do Sul.
Sem ter como ‘competir’, a solução da diretoria foi bater o martelo e aceitar a proposta pelo seu atacante.
Valores
Se a primeira oferta do Inter não fez muito sucesso, a sequência da conversa foi positiva e o Leão acertou a venda de 35% dos direitos federativos por R$ 10,3 milhões.
Contratações
A chegada de David aumenta a lista de reforços do Inter para a temporada 2022. Antes dele, o Colorado havia confirmado os nomes de Wesley Moraes e D’Alessandro.
Crédito: DavidvaijogarpeloInternacional(BrunoOliveira/Fortaleza

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