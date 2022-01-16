Fortaleza aceita oferta e David vai jogar pelo Internacional

Após muita insistência nos bastidores, o Internacional sacramentou a compra do atacante David, que foi liberado pelo Fortaleza.

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De acordo com o portal O Povo, o Tricolor do Pici cedeu as investidas do Colorado e atendeu ao pedido do jogador, que manifestou a vontade de atuar no Rio Grande do Sul.

Sem ter como ‘competir’, a solução da diretoria foi bater o martelo e aceitar a proposta pelo seu atacante.

Valores

Se a primeira oferta do Inter não fez muito sucesso, a sequência da conversa foi positiva e o Leão acertou a venda de 35% dos direitos federativos por R$ 10,3 milhões.

Contratações

A chegada de David aumenta a lista de reforços do Inter para a temporada 2022. Antes dele, o Colorado havia confirmado os nomes de Wesley Moraes e D’Alessandro.