Fornecedora de material esportivo comemora coincidência em duelo entre Vasco e Bota na Copa do Brasil

Crédito: Botafogo e Vasco têm a mesma fornecedora de material esportivo (Vítor Silva/Botafogo

A marca italiana Kappa comemora uma coincidência favorável à exposição da empresa no Brasil. Nos últimos dois anos, a fornecedora de material esportivo voltou a figurar nas camisas de grandes equipes e instituições do país e, nesta quarta-feira, terá a chance de acompanhar um duelo entre dois parceiros no futebol brasileiro, quando Vasco e Botafogo se enfrentam, às 21h30, em São Januário, pela Copa do Brasil. A partida vale vaga nas oitavas da competição.

O Cruz-Maltino voltou a ser patrocinado pela Kappa na atual temporada, enquanto o Alvinegro é está com a marca desde 2019. Para completar, a equipe de arbitragem também vestirá uniformes confeccionados pela empresa italiana, que fornece materiais para a CBF desde 2018.

– Para nós, é um imenso prazer poder ligar a televisão e ver a marca da Kappa em um confronto tão importante, em horário nobre e em uma competição nacional. Temos uma parceria muito sólida com a CBF, atendendo toda a equipe de arbitragem. E com o Botafogo e o Vasco construímos uma grande relação em todos os sentidos. A Kappa preza muito pela felicidade de seus parceiros, e com certeza acompanharemos essa partida com muito carinho e alegria – afirmou o CEO da empresa no Brasil, Pedro Grzywacz.