Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até Flamengo x Fluminense

De folga neste domingo, o grupo principal do Flamengo teve a sua primeira partida na temporada antecipada: agora será diante do Boavista, nesta quarta-feira, e não mais diante do Fluminense, daqui a uma semana. E, até o Fla-Flu, é provável que Paulo Sousa teste a formação com três zagueiros, seja para iniciar a partida a seguir ou durante o clássico pela 3ª rodada do Carioca. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Ao longo da última semana, Paulo Sousa treinou o Flamengo num 3-4-3 em algumas atividades táticas. A jornalista Raisa Simplicio informou, inicialmente, que David Luiz tende a atuar por dentro entre dois zagueiros, possivelmente Gustavo Henrique e Léo Pereira - lembrando que Rodrigo Caio não tem treinado no gramado e feito apenas atividades junto a fisioterapeutas.

Aliás, por conta de outras baixas, como as do quarteto selecionável (Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol) e dos laterais Ramon (transição) e Filipe Luís (recém-recuperado da Covid-19), o português teve que testar Diego Ribas numa posição pouco habitual para o camisa 10: a de ponta pela direita.

No possível 3-4-3, Arão (Andreas Pereira) e Thiago Maia (Gomes) podem compor o meio com dois alas, segundo indica uma das pranchetas montadas por Sousa. Na frente, ainda há Bruno Henrique (na ponta esquerda) e Pedro (referência). A hipótese pode ser vista antes mesmo do Fla-Flu e agitar a concorrência quando os selecionáveis estiverem novamente à disposição, além da iminente regularização de Marinho.

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O elenco do Flamengo se reapresenta às 8h desta segunda, no Ninho do Urubu, numa semana que definirá a aguardada primeira formação de Paulo Sousa.