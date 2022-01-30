Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até Flamengo x Fluminense
futebol

Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até Flamengo x Fluminense

Grupo principal do Rubro-Negro estreia contra o Boavista, nesta quarta-feira...

Publicado em 30 de Janeiro de 2022 às 17:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jan 2022 às 17:08
De folga neste domingo, o grupo principal do Flamengo teve a sua primeira partida na temporada antecipada: agora será diante do Boavista, nesta quarta-feira, e não mais diante do Fluminense, daqui a uma semana. E, até o Fla-Flu, é provável que Paulo Sousa teste a formação com três zagueiros, seja para iniciar a partida a seguir ou durante o clássico pela 3ª rodada do Carioca. Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Ao longo da última semana, Paulo Sousa treinou o Flamengo num 3-4-3 em algumas atividades táticas. A jornalista Raisa Simplicio informou, inicialmente, que David Luiz tende a atuar por dentro entre dois zagueiros, possivelmente Gustavo Henrique e Léo Pereira - lembrando que Rodrigo Caio não tem treinado no gramado e feito apenas atividades junto a fisioterapeutas.
Aliás, por conta de outras baixas, como as do quarteto selecionável (Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol) e dos laterais Ramon (transição) e Filipe Luís (recém-recuperado da Covid-19), o português teve que testar Diego Ribas numa posição pouco habitual para o camisa 10: a de ponta pela direita.
No possível 3-4-3, Arão (Andreas Pereira) e Thiago Maia (Gomes) podem compor o meio com dois alas, segundo indica uma das pranchetas montadas por Sousa. Na frente, ainda há Bruno Henrique (na ponta esquerda) e Pedro (referência). A hipótese pode ser vista antes mesmo do Fla-Flu e agitar a concorrência quando os selecionáveis estiverem novamente à disposição, além da iminente regularização de Marinho.
> Veja a tabela do Cariocão
O elenco do Flamengo se reapresenta às 8h desta segunda, no Ninho do Urubu, numa semana que definirá a aguardada primeira formação de Paulo Sousa.
Crédito: PauloSousadáinstruçõesaoelencodoFlamengocomoauxíliodetelão(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Derrota histórica de Lula, vitória da oposição, tensão com Senado: como imprensa internacional noticiou rejeição a Messias
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu
Vitória foi a primeira cidade do Estado a iniciar a vacinação em crianças
Doenças respiratórias: vacinação é essencial para a prevenção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados