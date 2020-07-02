Forma de parcelamento arrasta negócio entre Santos e Fortaleza para venda de Jean Mota

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Ainda que ainda haja otimismo entre as partes, o negócio entre Santos e Fortaleza para venda de Jean Mota esfriou nesta quinta-feira.

As conversas avançaram na noite desta quarta-feira, através de um modelo de negócio com compra em definitivo pelos cearenses, mas, ainda assim, a forma de parcelamento ainda não agrada a diretoria santista. O valor total na operação é de R$ 4,5 milhões e a cúpula tricolor já acenou não possuir o dinheiro para pagamento à vista.

A ideia de parcelamento é concebida pela direção do Peixe, mas a forma de parcelamento sugerida pelos cearenses ainda não é a ideal. O Santos aguarda receber uma quantia maior do que a colocada pelo Fortaleza para esse ano. Como “entrada”, a equipe nordestina oferece um valor referente a apenas 20% dos direitos do jogador.