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Forma de parcelamento arrasta negócio entre Santos e Fortaleza para venda de Jean Mota

Salário do atleta somado ao investimento inicial também é visto como alto para os padrões financeiros do clube cearense...

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 19:01

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 19:01
Crédito: EDUARDO CARMIM/PHOTO PREMIUM
Ainda que ainda haja otimismo entre as partes, o negócio entre Santos e Fortaleza para venda de Jean Mota esfriou nesta quinta-feira.
As conversas avançaram na noite desta quarta-feira, através de um modelo de negócio com compra em definitivo pelos cearenses, mas, ainda assim, a forma de parcelamento ainda não agrada a diretoria santista. O valor total na operação é de R$ 4,5 milhões e a cúpula tricolor já acenou não possuir o dinheiro para pagamento à vista.
A ideia de parcelamento é concebida pela direção do Peixe, mas a forma de parcelamento sugerida pelos cearenses ainda não é a ideal. O Santos aguarda receber uma quantia maior do que a colocada pelo Fortaleza para esse ano. Como “entrada”, a equipe nordestina oferece um valor referente a apenas 20% dos direitos do jogador.
Outros entraves são: as questões salariais de Jean Mota que, embora tenha um carinho pelo Leão, clube que defendeu entre 2015 e 2016, possui um salário considerado alto para os padrões do clube, se somado com o pagamento inicial que deverá ser feito ao Santos, além da divisão de recebimento entre os clubes caso Jean Mota seja vendido no decorrer do percurso, antes de que a equipe nordestina quite o débito com o Peixe.

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