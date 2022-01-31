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Fora dos planos, Flamengo libera meia capixaba para procurar outro clube

Destaque na base, Yuri de Oliveira não conseguiu se firmar no time de cima nas oportunidades que teve. Contrato dele se encerra no final da atual temporada

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 20:21

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

31 jan 2022 às 20:21
Flamengo
O capixaba Yuri de Oliveira não conseguiu se destacar nos 2 jogos do carioca pelo Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Em setembro de 2019, Yuri Oliveira, renovou o contrato com o Flamengo até o fim de 2022. Então promessa da base do Rubro-Negro e acumulando passagens pelas seleções de base, o jovem jogador assinou um novo compromisso com multa estimada em 50 milhões de euros, na época cerca de R$ 225 milhões.
A grande expectativa criada em torno do jogador nascido em Vila Velha não se transformou em oportunidades. Com poucos jogos no time principal e com a idade "estourada" para o juvenil, o atleta foi liberado pelo clube para procurar um novo clube. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do site O Dia.
Flamengo
O contrato de Yuri com o Flamengo se encerra no final da atual temporada Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Aos 21 anos recém-completados no último dia 2 de janeiro, o jovem chegou a atuar como titular nas duas primeiras partidas do Flamengo no Campeonato Carioca, mas teve participação discreta. Em 2021, ele também fez parte do time alternativo que o Fla usou enquanto o elenco profissional se preparava pela temporada.
No clube, o capixaba conquistou o Campeonato Carioca de 2021 e também o Campeonato Brasileiro de 2020. No time profissional o meia-atacante não conseguiu marcar gols.
Com informações do site O Dia

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