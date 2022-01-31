Fora dos planos, Flamengo libera meia capixaba para procurar outro clube

Em setembro de 2019, Yuri Oliveira, renovou o contrato com o Flamengo até o fim de 2022. Então promessa da base do Rubro-Negro e acumulando passagens pelas seleções de base, o jovem jogador assinou um novo compromisso com multa estimada em 50 milhões de euros, na época cerca de R$ 225 milhões.
A grande expectativa criada em torno do jogador nascido em Vila Velha não se transformou em oportunidades. Com poucos jogos no time principal e com a idade "estourada" para o juvenil, o atleta foi liberado pelo clube para procurar um novo clube. A informação é do jornalista Venê Casagrande, do site O Dia.
Aos 21 anos recém-completados no último dia 2 de janeiro, o jovem chegou a atuar como titular nas duas primeiras partidas do Flamengo no Campeonato Carioca, mas teve participação discreta. Em 2021, ele também fez parte do time alternativo que o Fla usou enquanto o elenco profissional se preparava pela temporada.
No clube, o capixaba conquistou o Campeonato Carioca de 2021 e também o Campeonato Brasileiro de 2020. No time profissional o meia-atacante não conseguiu marcar gols.
Com informações do site O Dia