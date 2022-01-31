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futebol

Flamengo pede, e Ferj altera horário de jogo contra o Boavista, na quarta

Partida entre Flamengo e Boavista, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, marcará a estreia do técnico Paulo Sousa no comando do Rubro-Negro...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 10:15

LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 10:15
Atendendo a uma solicitação feita pelo Flamengo, a Ferj confirmou a alteração no horário do jogo desta quarta-feira, contra o Boavista pela terceira rodada da Taça Guanabara. Inicialmente marcado para às 18h, o confronto, agora, começará às 19h15. O local da partida foi mantido. O Estádio Raulino de Oliveira será o palco da estreia do técnico Paulo Sousa no comando do Fla.Mandante da partida, o Flamengo solicitou o ajuste de horário para ter maior possibilidade de presença público, conforme publicado em documento da Ferj. Sem o Maracanã, a direção da Gávea optou por mandar os jogos no Raulino de Oliveira, mesmo após investir em melhorias no Luso-Brasileiro, da Portuguesa.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWAlém da estreia de Paulo Sousa, a partida contra o Boavista também será a primeira do grupo principal em 2022. O treinador, contudo, já tem desfalques: Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta estão a serviço de suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Rodrigo Caio está em recuperação, e os laterais Ramon (transição) e Filipe Luís (recém-recuperado da Covid-19) são dúvidas.
Uma possibilidade para a partida é a utilização de um esquema com três zagueiros: David Luiz, Léo Pereira e Gustavo Henrique. Saiba mais aqui!
Crédito: RaulinodeOliveira,emVoltaRedonda,seráopalcodaestreiadePauloSousanoFlamengo(Foto:MarceloCortes/CRF

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