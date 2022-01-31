Flamengo pede, e Ferj altera horário de jogo contra o Boavista, na quarta

Atendendo a uma solicitação feita pelo Flamengo, a Ferj confirmou a alteração no horário do jogo desta quarta-feira, contra o Boavista pela terceira rodada da Taça Guanabara. Inicialmente marcado para às 18h, o confronto, agora, começará às 19h15. O local da partida foi mantido. O Estádio Raulino de Oliveira será o palco da estreia do técnico Paulo Sousa no comando do Fla.Mandante da partida, o Flamengo solicitou o ajuste de horário para ter maior possibilidade de presença público, conforme publicado em documento da Ferj. Sem o Maracanã, a direção da Gávea optou por mandar os jogos no Raulino de Oliveira, mesmo após investir em melhorias no Luso-Brasileiro, da Portuguesa.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWAlém da estreia de Paulo Sousa, a partida contra o Boavista também será a primeira do grupo principal em 2022. O treinador, contudo, já tem desfalques: Everton Ribeiro, Gabigol, Isla e Arrascaeta estão a serviço de suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas. Rodrigo Caio está em recuperação, e os laterais Ramon (transição) e Filipe Luís (recém-recuperado da Covid-19) são dúvidas.