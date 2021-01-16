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Fora dos planos, Éber Bessa deixará o Botafogo ao fim do Brasileiro-2020

Segundo o 'GE', diretoria alvinegra entende que o meia não se readaptou ao futebol nacional ainda. Jogador de 28 anos não é relacionado para duelo com o Santos...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2021 às 19:51

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 19:51

Crédito: Éber Bessa jogou sete partidas e não marcou gols (Divulgação / Botafogo
A passagem do meia Éber Bessa no Botafogo está próxima de chegar ao fim. Segundo o "GE", o jogador de 28 anos, que sequer foi relacionado para o confronto com o Santos, a ser realizado neste domingo na Vila Belmiro, está fora dos planos da diretoria.
> Botafogo em situação delicada. Faça a simulação da reta final!
A cúpula alvinegra chegou a conversar com o estafe do atleta, que já traça novos rumos para o futebol do meia. O ponto de vista do Botafogo é que, após ter atuado por seis temporadas no futebol português, Éber Bessa não conseguiu uma readaptação ao futebol brasileiro.
O meia atuou em sete partidas, mas só entrou em uma como titular, e passou em branco até o momento. No planejamento do Botafogo para a sequência da temporada, a diretoria entende que muitos dos jogadores que encerram contrato em fevereiro não devem prosseguir no clube.> Veja quem tem contrato com o Botafogo até o fim do Brasileiro!
O Alvinegro está com 23 pontos e na penúltima colocação da competição nacional.

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