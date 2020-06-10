Fora dos planos do Santos, Evandro não terá contrato renovado; entenda

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

A rápida passagem de Evandro pelo Santos chegará ao fim no dia 30 de junho, quando se encerra o vínculo do jogador do Peixe.

A informação foi publicada inicialmente pelo “Globoesporte.com” e confirmada pelo LANCE!.

Fora dos planos da Comissão Técnica atual, o jogador foi comunicado pela diretoria santista que não terá seu vínculo estendido. O Peixe tinha a prioridade em prolongar o contrato até o fim do ano, mas precisava exercê-la até a próxima segunda-feira, dia 15 de junho.

Contratado pelo Alvinegro Praiano em julho do ano passado, vindo do Hull City (ING), Evandro fez 23 jogos e um gol. Nesta temporada, foram cinco jogos, sendo dois como titular.