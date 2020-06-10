Fora dos planos do Santos, Evandro não terá contrato renovado; entenda

A rápida passagem de Evandro pelo Santos chegará ao fim no dia 30 de junho, quando se encerra o vínculo do jogador do Peixe.
A informação foi publicada inicialmente pelo “Globoesporte.com” e confirmada pelo LANCE!.
Fora dos planos da Comissão Técnica atual, o jogador foi comunicado pela diretoria santista que não terá seu vínculo estendido. O Peixe tinha a prioridade em prolongar o contrato até o fim do ano, mas precisava exercê-la até a próxima segunda-feira, dia 15 de junho.
Contratado pelo Alvinegro Praiano em julho do ano passado, vindo do Hull City (ING), Evandro fez 23 jogos e um gol. Nesta temporada, foram cinco jogos, sendo dois como titular.
O Atlhético-PR, clube que revelou o meia, monitora o fim do contrato a fim de adquirir Evandro sem custos.O meia Evandro não terá seu contrato renovado com o Santos Futebol Clube. O jogador, que tem vínculo até o fim deste mês, foi liberado para buscar novos caminhos. pic.twitter.com/QPeB5lGmTb— Santos Futebol Clube (de ?) (@SantosFC) June 10, 2020 E MAIS:Felipe Jonatan, do Santos, treina seis dias por semana para manter a forma durante a quarentenaLuiz Felipe, do Santos, admite ansiedade para retornar às atividades, mas afirma: 'Expectativa da cura é maior'Victor Andrade relembra parceria com Aranha no Santos: 'Dava uns puxões de orelha quando precisava'Santos teve quatro capitães diferentes em 2020; veja quais foramAo L!, Arthur Gomes revela maior objetivo profissional: 'Ser feliz com a camisa do Santos' E MAIS: