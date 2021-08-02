Fora dos planos do Palmeiras, Borja se aproxima de ida ao Grêmio

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

Fora nos planos do Palmeiras, o atacante Borja negocia sua saída do clube. Buscando uma equipe na qual poderá atuar com regularidade, o jogador atraiu o interesse do Grêmio e, deste modo, deve deixar São Paulo rumo ao Rio Grande do Sul.

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Durante a negociação, os clubes já haviam se acertado, faltando assim o acordo com o jogador. Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, no entanto, a proposta do Tricolor Gaúcho agradou o centroavante e, com isso, o seu futuro deve ser selado durante a semana. Para contar com o atleta por empréstimo, o Grêmio pagará, segundo o 'ge', R$6 milhões ao Alviverde, além de ser responsável pelo salário integral.

O atacante não está nos planos da diretoria, que vê com bons olhos a sua saída para gerar caixa e equilibrar as finanças do clube.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO jogador, no entanto, faz parte do elenco comandado por Abel Ferreira, tendo retornado à equipe na última semana, e pode ser inscrito nas competições como jogador do Verdão.

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