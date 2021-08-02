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futebol

Fora dos planos do Palmeiras, Borja se aproxima de ida ao Grêmio

Diretoria do Verdão busca negociar o atacante, que viveu grande fase pelo Junior Barranquilla...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 07:00

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
Fora nos planos do Palmeiras, o atacante Borja negocia sua saída do clube. Buscando uma equipe na qual poderá atuar com regularidade, o jogador atraiu o interesse do Grêmio e, deste modo, deve deixar São Paulo rumo ao Rio Grande do Sul.
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Durante a negociação, os clubes já haviam se acertado, faltando assim o acordo com o jogador. Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, no entanto, a proposta do Tricolor Gaúcho agradou o centroavante e, com isso, o seu futuro deve ser selado durante a semana. Para contar com o atleta por empréstimo, o Grêmio pagará, segundo o 'ge', R$6 milhões ao Alviverde, além de ser responsável pelo salário integral.
O atacante não está nos planos da diretoria, que vê com bons olhos a sua saída para gerar caixa e equilibrar as finanças do clube.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO jogador, no entanto, faz parte do elenco comandado por Abel Ferreira, tendo retornado à equipe na última semana, e pode ser inscrito nas competições como jogador do Verdão.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Miguel Borja chegou ao Palmeiras em 2017 como a maior contratação da história do clube, mas nunca conseguiu corresponder às expectativas. Pelo Verdão, foi campeão brasileiro em 2018 sem qualquer protagonismo, e, fora dos planos, acabou emprestado ao Junior Barranquilla, onde conseguiu boas atuações.

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