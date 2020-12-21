Fora dos planos, Borja se diz surpreso e afirma: ‘Gostaria de provar que sirvo para o Palmeiras’

Crédito: Palmeiras/Divulgação

O atacante Miguel Borja não vai ficar no Junior Barranquilla e deve retornar ao Palmeiras assim que o empréstimo com a equipe colombiana terminar. O clube brasileiro, porém, não tem interesse na utilização do atleta.

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Ciente deste fato, o jogador afirmou, em entrevista ao portal ‘ge’, estar triste com o posicionamento do Verdão.

– O treinador me ligou e disse que estava me observando, que era para eu não me preocupar com as críticas de jogos que tinha feito no passado, principalmente de torcida e imprensa. A diretoria também me ligou e dizia que se o Junior não chegasse na final da Sul-Americana, que me usariam. Tudo era observado e agora é uma situação completamente diferente. Um advogado do Palmeiras nesses dias entrou em contato comigo e disse que eu não seria inscrito na Copa Libertadores, que teria que me reapresentar em janeiro para fazer os treinos e decidir o futuro para 2021.Por fim, o atacante afirmou que, apesar de tudo, se reapresenta no Alviverde no dia 10 de janeiro e que estará à disposição da comissão técnica.

– Vou me apresentar no dia 10, tenho direito a uns dias de férias, vou chegar e conversar com o treinador. Estou disponível para o Palmeiras. Se não quiserem, vou pedir para meu empresário ver uma situação melhor para o futuro. Não interessa ganhar dinheiro se você está infeliz. O importante é estar feliz e jogando, estou buscando a minha felicidade. Quando saí do Palmeiras, pensei em não voltar mais. Não queria voltar mais. Mas hoje eu penso que posso ser importante para o Palmeiras, que tenho meu valor e que poderia ajudar na Libertadores.

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