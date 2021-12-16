Fora do Grêmio, Diego Souza tem conversas para retornar ao Sport

A terceira passagem de Diego Souza com a camisa do Sport pode se tornar uma realidade na temporada 2022. Ao menos, essas são as informações publicadas nas redes sociais pelo jornalista Pedro Maranhão, profissional que já trabalhou, inclusive, na TV Sport.>As novidades quentes do mercado de transferências!Conversas entre as partes acabaram se intensificando recentemente por conta da confirmação de que o avante de 36 anos não terá seu contrato, que termina no próximo dia 31 de dezembro, renovado pelo Grêmio.

A questão envolvendo a saída de Diego Souza do clube gaúcho pode ser colocada únicamente por uma adaptação a realidade financeira que o time viverá diante do cenário de Série B para o próximo ano. Isso porque, em números, o jogador segue demonstrando alto grau de eficiência com 52 gols marcados em 105 partidas disputadas nos últimos dois anos.

O aspecto salarial, ponto que poderia impedir a evolução das tratativas, parece não ser um elemento de grande complicação já que, segundo o que foi apurado, o atleta está disposto a uma redução considerável para retornar ao clube.

Com a camisa rubro-negra, Diego Souza jogou em 173 oportunidades com 57 bolas na rede e três conquistas: duas edições do Pernambucano (2014 e 2017) além da Copa do Nordeste em 2014.