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futebol

Fora do clássico, Alex Santana recebe proposta de time da Bulgária

Meio-campista não foi relacionado para a partida contra o Fluminense, pela semifinal da Taça Rio, e pode estar de saída do Botafogo...

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2020 às 20:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Enquanto a bola rola em um jogo decisivo, o Botafogo tem uma importante decisão envolvendo o elenco. O Alvinegro recebeu uma proposta oficial de uma equipe da Bulgária por Alex Santana, que ficou fora da partida contra o Fluminense, pela semifinal da Taça Rio, neste domingo, no Nilton Santos.
A equipe interessada é o Ludogorets, ex-time de Paulo Autuori, atual técnico do Glorioso. Alex Santana é um dos principais ativos do Botafogo, que possui 90% dos direitos econômicos do meio-campista de 25 anos. A notícia foi dada primeiramente pelo "Canal Fabiano Bandeira" e confirmada pelo LANCE!.
O Botafogo alegou que Alex Santana sentiu dores musculares para ficar fora do clássico. O meio-campista, contudo, atuou sem limitações diante da Portuguesa, na última quarta-feira, e treinou desde então.
Alex Santana chegou ao clube de General Severiano no ano passado, em uma troca envolvendo Rodrigo Lindoso junto ao Internacional. Na atual temporada, o atleta fez 11 jogos e marcou um gol.

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