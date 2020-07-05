Fora do clássico, Alex Santana recebe proposta de time da Bulgária

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Enquanto a bola rola em um jogo decisivo, o Botafogo tem uma importante decisão envolvendo o elenco. O Alvinegro recebeu uma proposta oficial de uma equipe da Bulgária por Alex Santana, que ficou fora da partida contra o Fluminense, pela semifinal da Taça Rio, neste domingo, no Nilton Santos.

A equipe interessada é o Ludogorets, ex-time de Paulo Autuori, atual técnico do Glorioso. Alex Santana é um dos principais ativos do Botafogo, que possui 90% dos direitos econômicos do meio-campista de 25 anos. A notícia foi dada primeiramente pelo "Canal Fabiano Bandeira" e confirmada pelo LANCE!.

O Botafogo alegou que Alex Santana sentiu dores musculares para ficar fora do clássico. O meio-campista, contudo, atuou sem limitações diante da Portuguesa, na última quarta-feira, e treinou desde então.