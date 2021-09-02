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Fora de mais da metade dos jogos desde 2020, Rodrigo Caio mira encerrar série de problemas físicos

Uma série de lesões e problemas físicos atrapalha camisa 3, considerado o melhor zagueiro do elenco do Flamengo, ter sequência pelo time da Gávea desde a última temporada...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 09:00

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 09:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A recuperação de Rodrigo Caio é um dos objetivos do Flamengo no período sem jogos por conta das Eliminatórias Sul-Americanas. O sistema defensivo, questionado, apresenta melhores números com o camisa 3. Além disso, o trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular pelo qual está passando visa dar um ponto final ao drama particular vivido pelo atleta desde 2020 no clube.
A série de problemas físicos e lesões tiraram Rodrigo Caio de mais da metade dos jogos do Flamengo desde o início da última temporada. Se a equipe da Gávea entrou em campo 106 vezes com o grupo principal, o zagueiro foi titular em 48. Assim, só esteve em campo em 45,2% das partidas disputadas pelo Fla.Na temporada de 2020, Rodrigo Caio fez 32 jogos pelo Flamengo - todos como titular. O zagueiro foi relacionado para outras três partidas, nas quais ficou no banco e não foi utilizado pelos técnicos. Portanto, o camisa 3 participou de apenas 48,48%. dos 66 compromissos que o clube atuou com o time principal.
As ausências foram por conta de: corte no joelho direito, em janeiro de 2020 (três jogos); lesão na coxa esquerda, em fevereiro (5); Covid-19, em setembro (2); presença na Seleção Brasileira, em outubro (3); sequência de desgaste muscular, edema ósseo no joelho direito e lesão na panturrilha direita, entre outubro e dezembro (13); e lesão na coxa esquerda (5), em janeiro de 2021.Ciente do risco, Rodrigo Caio atuou "no sacrifício" na reta final de 2020 e teve a lesão agravada, segundo o próprio departamento médico, mas recuperou-se a tempo de estrear na temporada de 2021 com o time principal. O Flamengo, nos primeiros sete jogos do Campeonato Carioca, atuou com a equipe alternativa.
Os problemas físicos do zagueiro, contudo, não cessaram. Na atual temporada, Rodrigo Caio atuou em 16 dos 40 jogos disputados pelo grupo principal do Fla.
Neste período, o DM já informou: fibrose na coxa direita, em abril; dores na perna direita, em julho; e um edema na panturrilha esquerda, em julho. O atleta também não foi relacionado em duas partidas por precaução, desgaste e sequência de jogos. Mais recentemente, em 31 de julho, o clube informou que o camisa 3 realizaria "um trabalho de reequilíbrio biomecânico e muscular".

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