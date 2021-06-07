Fora de casa, Vasco vence o Internacional pelo Campeonato Brasileiro sub-17

O Vasco venceu o Internacional por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida foi no Estádio Francisco Novelletto Neto, em Porto Alegre (RS) e, com os três pontos, o Cruz-Maltino chegou a oito no Grupo B da competição.Os dois gols do Cruz-Maltino foram marcados na primeira etapa. GB marcou os nove minutos. Aos 33, Erick Marcus ampliou. No segundo tempo, Robert Taylor diminuiu aos 24 minutos, mas a reação colorada parou aí.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Profissional
O próximo compromisso da categoria sub-17 é neste sábado. Parte do grupo vai jogar pelo Brasileiro contra o Sport, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. Os demais jogadores vão encarar o Bangu, em Moça Bonita, às 11 horas.