Fora de casa, Palmeiras Feminino sai com vitória contra Avaí/Kindermann

Na tarde dessa quarta-feira (21), o Palmeiras Feminino foi até a cidade de Caçador para enfrentar o Avaí/Kindermann, atual vice-campeão Brasileiro. O jogo foi válido pela segunda rodada do Brasileirão e as Palestrinas saíram com vitória por 3 a 0, com gols de Camilinha, Bia Zaneratto – de pênalti – e Carol Baiana.
O primeiro tempo começou com o Kindermann um pouco melhor, mas o time alviverde respondeu rápido e muito bem. O técnico Ricardo Belli entrou com a mesma escalação do último jogo. Já quase no final do tempo, nos 40 minutos, o Verdão levantou uma bola na área e Camilinha cabeceou para abrir o placar.
O segundo tempo foi de domínio palmeirense no início, mas o Avaí/Kindermann foi crescendo e o setor defensivo palestrino foi mais exigido. A goleira Taty Amaro foi muito bem em todas as bolas. Aos seis minutos, o Palmeiras sofreu penalidade e Bia Zaneratto converteu, ampliando o placar. Já no final, Carol Baiana chutou e marcou, garantindo a vitória do time.Belli fez cinco mudanças ao longo do jogo, colocando Carol Baiana, Manuela (estreou), Ottilia, Dandara (estreou) e Karol Arcanjo (estreou); e tirou Chú, Rafa Andrade, Bruna Calderan, Camilinha e Thais. As atletas se portaram bem em campo, mas, como o Palmeiras estava mais administrando o resultado, não deu para ver muito. A única que conseguiu mostrar mais foi a Carol, que marcou o gol e teve boas chegadas.
A próxima partida do Palmeiras é em casa, contra o Cruzeiro. O Allianz Parque recebe as jogadoras no sábado, dia 24, às 20h. A transmissão será na CBF TV. Para a partida, o Verdão tem Bruna Calderan pendurada, mas também um provável retorno de Ary Borges e Júlia Bianchi, duas meias de destaque.